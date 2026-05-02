"Jelly nails": Trenden der giver neglene et friskt twist

Efter "glaserede negle" og "mælkeagtige negle" dukker en ny skønhedsbesættelse op i 2026: "gelé-negle". Disse blanke, geléagtige negle overtager sociale medier, saloner og manicure-moodboards. Deres appel? Et friskt, moderne og utroligt stilfuldt look.

Hvad er "gelé-negle" egentlig?

"Jelly nails", også kaldet "jelly nails" eller "koreanske jelly nails", er genkendelige på deres gennemskinnelige og blanke finish. Ideen: let tonede negle med en gellignende effekt, der minder om frugtagtige slik eller farvet gelé.

Resultatet er strålende og delikat, med lige den rette mængde farve: lyset synes at trænge igennem neglen, hvilket giver en frisk, næsten akvatisk effekt. Det minder lidt om "glass skin"-trenden, men til manicure.

En tendens, der opstod i Sydkorea

Ikke overraskende kommer denne æstetik direkte fra Sydkorea, en sand global leder inden for innovativ skønhed. "Jelly nails", der allerede var populære i asiatiske saloner, begyndte at vinde frem i Europa i 2025, før de eksploderede i popularitet i 2026. De er en del af K-beauty-bevægelsen, som værdsætter naturlig udstråling, rene finish og omhyggelige detaljer. Her er der ingen grund til at overdrive: alt handler om gennemsigtighed, glans og subtilitet.

Hvorfor alle bliver skøre i 2026

Denne manicure er så populær, fordi den opfylder alle kravene lige nu. For det første passer den perfekt til den minimalistiske skønhedstrend. "Jelly nails" giver en chic effekt og tilbyder en bred vifte af stilarter: bløde pasteller, frisk pink, livlig fersken, jordbærrød, delikat lavendel eller dristig neon.

En anden fordel: De fremhæver smukt alle hænder, alle neglelængder og alle hudtoner. Deres transparens tillader stylingen at ånde og giver en naturligt strålende effekt. Som et resultat appellerer de til både dem, der foretrækker et subtilt look, og fans af mere sofistikeret neglekunst.

De mest eftertragtede varianter

I 2026 vil "jelly nails" være tilgængelige i mere raffinerede og endnu mere attraktive versioner. Nude jelly og mælkebeige nuancer viser sig at være meget populære takket være deres elegante og rene finish. Lyserøde nuancer giver hænderne en sund glød, mens orange eller røde toner tilføjer et solrigt og levende touch.

For dem, der sætter pris på detaljer, findes der også versioner med mikroglimmer, perlemorsreflekser, mini-rhinesten eller diskret shimmer indkapslet i det gennemskinnelige materiale. Endelig tager "sæbenegle"-versionen, næsten farveløs, minimalisme endnu et skridt videre med en ultra-ren og blank finish.

Kort sagt, jelly nails repræsenterer en "ny vision" af skønhed: strålende, frisk og underspillet. En manicure, der fremhæver uden at skjule, og som hylder hænder i al deres unikke karakter. I 2026 vil de mest eftertragtede negle ligne gennemsigtige slik ... og deres charme vil være umiddelbar.