Dette brød, som alle tror er "sundt", har faktisk et meget højt kalorieindhold.

I de seneste par år har visse typer brød fået en nærmest mirakuløs aura. Glutenfri, gyldenbrune (og så videre) lover de et lettere alternativ til traditionelt hvidt brød. Majsbrød falder helt klart ind under denne kategori. Men som Dr. Jimmy Mohamed for nylig påpegede, er dette produkt ikke nødvendigvis den bedste allierede til at kontrollere blodsukkeret. Skal vi helt forbyde det? Ikke så hurtigt: virkeligheden er mere nuanceret ... og meget mere betryggende.

Majsbrød: et flatterende ry, en tættere virkelighed

Majsbrød er primært lavet af majsmel, et mel, der er naturligt rigt på kulhydrater og ofte lavt på fibre. I modsætning til et velstruktureret fuldkornshvedebrød er det mere beslægtet med et raffineret produkt. Som et resultat giver det hurtig, koncentreret energi og har en kalorietæthed, der kan konkurrere med eller endda overgå den for et klassisk hvedebrød.

Dets positive image hviler ofte på to hovedargumenter: fraværet af gluten og en opfattet lettere fordøjelse. Disse er to tiltalende aspekter for nogle, men de siger i sig selv intet om dets indvirkning på blodsukkerniveauet. Med andre ord, bare fordi et brød er anderledes, betyder det ikke automatisk, at det er bedre egnet til alle.

Det er et spørgsmål om glykæmisk indeks, ikke kostmoral.

På RTL radio fremhævede Dr. Jimmy Mohamed et vigtigt punkt: Majsbrød har et højt glykæmisk indeks. Det betyder, at det forårsager en hurtig stigning i blodsukkerniveauet. Disse pludselige udsving kan føre til trang, en hurtigere sultfølelse og på lang sigt forstyrre den metaboliske regulering, især hos personer med risiko for at udvikle diabetes.

Dog en advarsel: at diskutere det glykæmiske indeks er ikke en fordømmelse. Det er et værktøj til forståelse, ikke en dom. Enhver fødevare har en rolle, en kontekst, et tidspunkt. Majsbrød er ikke i sagens natur "dårligt", det er simpelthen mindre gavnligt, hvis det indtages dagligt som en fast bestanddel af kosten, med den antagelse, at det automatisk vil give beskyttelse.

Mere mættende brød

For dem, der ønsker at stabilisere deres blodsukker bedre, findes der andre muligheder. Surdejsbrød drager for eksempel fordel af naturlig gæring, hvilket forbedrer fordøjelsen og sænker det glykæmiske indeks. Boghvede- eller speltbrød, der er rigere på fibre, giver også en mere gradvis og vedvarende energifrigivelse. Disse typer brød er heller ikke "magiske", men de passer lettere ind i en tankegang om fordøjelseskomfort og balance, især når de nydes, tygges langsomt og ledsages af fødevarer rige på protein eller sunde fedtstoffer.

Spis frit ... medmindre dit helbred kræver mere opmærksomhed.

Og det er her, budskabet skal præciseres. Ja, ifølge Dr. Jimmy Mohamed er majsbrød ikke den sundeste mulighed på hylden, men nej, det betyder ikke, at du skal skære det ud eller have dårlig samvittighed for hver bid. Brød er i sagens natur ikke en salat. Det giver energi, trøst og selskab. Og det er helt fint.

Medmindre det er medicinsk indiceret, er det hverken nødvendigt eller ønskeligt at tælle hver eneste kalorie eller leve i en tilstand af permanente restriktioner. Hvis dit helbred afhænger af streng blodsukkerkontrol, er årvågenhed afgørende. Ellers bør spisning forblive en fri og glædelig aktivitet. Sand balance ligger ikke i forbud, men i mindfulness.

Kort sagt, det er vigtigt at vide, hvad du spiser, forstå dets potentielle virkninger og derefter vælge fødevarer baseret på dine behov, din krop og dine lyster. Majsbrød kan absolut forblive en lækkerbisken, uden nogen skyldfølelse forbundet med at spise, som en del af en generelt varieret kost. Lav din research, lyt til din krop ... og nyd!