At organisere et gør-det-selv-bryllup betyder at vælge at give hænderne beskidte og skabe noget unikt. At lave dine egne dekorationer giver et 100% personligt resultat, der er tro mod parrets stil, samtidig med at det giver mulighed for reelle besparelser på det samlede budget.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Wedding Institute repræsenterer dekorationer i gennemsnit 15% af de samlede omkostninger ved et bryllup. At reducere denne udgift uden at ofre elegance er udfordringen ved gør-det-selv .

Denne miljøansvarlige tilgang involverer genvinding, genbrug og valg af naturlige eller bionedbrydelige materialer. Vær dog opmærksom på, at et gør-det-selv-projekt kræver tid, organisering og omhyggelig planlægning.

Det er bedst at begynde at planlægge flere måneder i forvejen. Denne artikel analyserer hovedtemaerne i et gør-det-selv-bryllup: papirvarer, bordpynt, bordplan, guirlander og gaver til gæsterne.

Hjemmelavet bryllupspapir: invitationer, menuer og bordkort

Papirvarer er det første indtryk gæsterne får af et bryllup. Det er nemt at designe ensartede og personlige papirvarer derhjemme med de rigtige værktøjer.

Software som Canva eller Photoshop giver dig mulighed for at skabe elegante designs, selv uden grafisk designuddannelse. En hjemmeprinter med tykt, mat hvidt papir garanterer et smukt og professionelt resultat.

Til annonceringer er 3-i-1-lommeformatet fortsat meget populært: et invitationskort, et svarkort og programmet, alt sammen i en kraftlomme, klar til montering.

Blomsterelementerne kan fremhæves i hånden med en glitterpen for et delikat botanisk præg. Ved at undgå dobbeltsidet tryk forenkles gør-det-selv-processen betydeligt.

Menukort skal ideelt set være trykt i tre dele af A4-papir, inklusive bordnummer, den detaljerede menu og en takkebesked.

Brugen af de samme grafiske koder – farvepalet, blomstermønster, typografi – på tværs af alle medier skaber en harmonisk visuel atmosfære.

Dafonts hjemmeside tilbyder en række forskellige skrifttyper, der er perfekte til at personliggøre hvert element. Bordkortene følger samme princip: de er fastgjort til et farvet bånd med en lille træperle og fremhæver detaljerne i det valgte tema.

Bryllupsbordpynt: Gør-det-selv-bordpynt, vaser og beholdere

At pynte receptionsborde med hjemmelavede elementer skaber en varm og autentisk atmosfære .

Basen består af en rund dækkeserviet af jute, en hvid stofserviet placeret ovenpå og en bordløber af muslin eller jute. Dette hvide og grønne bryllup, naturligt og rustikt, charmerer med sin enkle elegance.

Jute-opsatse er lavet med 60x60 cm firkanter, hvis flossede kanter skaber organiske frynser. Jutestof, der fås for omkring 4,95 € pr. meter, er fortsat meget økonomisk.

Enkeltblomstvaser fyldt med friske hvide blomster og blade giver en botanisk note, mens krukker fyldt med sukkermandler tilføjer et sødt og dekorativt præg.

Bordnumre lavet af træstammer fås ved at skære sektioner med en diameter på cirka 1,5 cm og save en 0,5 cm lang rille i hver for at indsætte et kort. Dette rustikke skilt passer perfekt til et landligt eller boheme-tema.

Vaser, flasker og krukker genvundet fra Emmaus eller genbrugscentre bliver til elegante beholdere, der er personliggjort med blonder og reb limet med varm lim.

Valget af lokale og sæsonbestemte blomster forstærker projektets økologiske aspekt.

Gør-det-selv-placeringskort og siddeplaner

Biologisk nedbrydelige bordkort er blandt de mest trendy gør-det-selv- idéer. Der findes flere naturlige muligheder:

Tørrede laurbær- eller eukalyptusblade med fornavne skrevet på dem med guldtusch, stukket ned i korkpropper.

Småsten eller sten til at øve bogstaver på

Træstammer eller barkstykker indsamlet i skoven, med navnene skrevet på dem med vandbaserede tuscher.

Naturlige træblade for et 100% miljøvenligt valg

Disse unikke bordkort afspejler en miljøvenlig tilgang og tilføjer karakter til hver setting. De anvendte blade og grene fremkalder naturen og forstærker brylluppets botaniske eller boheme-tema.

Der er mange kreative muligheder for bordplanen. Et antikt spejl, der kan skrives på med en vaskbar hvid tusch, giver et tidløst look.

En genbrugt vinduesramme med snore spændt på tværs og kort ophængt i trætøjklemmer skaber en meget rustik effekt.

En genanvendelig skifer, en genbrugt lille træstige eller endda en gammel dør dekoreret med papirvarer og friske blomster er lige så tilgængelige og økonomiske alternativer.

Guirlander, hængende dekorationer og hjemmelavede dekorative elementer til at pynte rummet op

Guirlander lavet af genbrugsstof forvandler ethvert rum til et festligt sted. Klip strimler på 3 til 4 cm i bredden og 45 cm i længden af gammelt tøj eller stof, du har fundet i en genbrugsbutik, og bind dem derefter på en snor.

Varierende strimmellængder giver et uperfekt og naturligt look, perfekt til en boheme- eller landlig stil.

Gardinet af genbrugspapir er en tilgængelig og meget effektfuld vejledning. Gamle bøger skæres ud i hjerteformer ved hjælp af en trykt skabelon, disse former limes på fiskesnøre med en minilimpistol, og derefter hænges det hele på en pind.

Denne type gardin pynter smukt op i fotoboksen eller ved ceremonien.

Blomsterophæng i store, blomsterfyldte træcirkler pryder elegant lysekroner og bjælker. Bag hovedbordet skaber vægmonterede cirkler dekoreret med blondebånd og kunstige blomster en meget poleret effekt.

De gigantiske LOVE-bogstaver lavet af skumplade , pyntet med blomster af crepepapir, bliver det centrale element i gruppebillederne.

Den ceremonielle bue med sine grene, lette stoffer og lyskæder skaber en magisk og mindeværdig atmosfære.

Gør-det-selv festgaver og slikbar: små, betænksomme detaljer

Hjemmelavede bryllupsgaver afspejler parrets tætte bånd og generøsitet. Små glas med hjemmelavet marmelade, pyntet med guldlåg, en hampesnor og en personlig kraftpapiretiket, er en enkel og meget værdsat gave.

Poser med blomsterfrø med en personlig besked, eller lavendelposer indsamlet efter konfettikastet, repræsenterer lige så rørende alternativer.

Vintagekrus forvandlet til stearinlys tilføjer et kreativt og tidløst præg. Hver gave, omhyggeligt udvalgt ned til mindste detalje, afspejler brylluppets visuelle identitet og forlænger følelsen af den store dag langt ud over selve fejringen.

Slikbaren fortjener særlig opmærksomhed. Et stort bord dekoreret med knopvaser, der matcher blomsterdekorationen, med store slikkrukker af glas og kraftposer til rådighed, skaber et festligt og elegant hjørne.

Et skumfidustræ eller en håndlavet donutstand tilføjer et uimodståeligt festligt præg. Med et gennemtænkt design og stolt dekoreret design bliver slikbaren et sandt dekorativt element, en kilde til fælles nydelse for alle gæsterne.