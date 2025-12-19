Polarkulde: denne "vejrbombe", der rammer Europa

Stormen Emilia ramte natten til den 15.-16. december 2025 og ramte først det sydlige Frankrig. Afhængigt af regionen vil dens virkninger fortsætte indtil begyndelsen af næste uge, mellem den 22. og 23. december. Dette lavtrykssystem, der af eksperter beskrives som en "vejrbombe" , ledsages af intens kulde og voldsomme vinde. Med et pludseligt trykfald på 47 hPa på 24 timer varsler dette sjældne fænomen ekstreme vinterforhold.

Hvad er en "vejrbombe"?

Dette udtryk refererer til et hurtigt voksende lavtrykssystem: mindst 24 hPa på 24 timer. Her fordoblede stormen Emilia denne intensitet med et fald på 47 hPa (fra 996 til 949 hPa). Som følge heraf sender den skandinaviske anticyklon polarluft, hvilket forårsager vindstød på op til 150 km/t på de nordeuropæiske kyster, snestorme og voldsomme bølger i Nordsøen.

Forventede konsekvenser for kontinentet

Storbritannien og Skandinavien: vindstød på 130 til 150 km/t, kraftig sne, blokerede veje.

Benelux og Tyskland: Sibirisk kuldebølge (mulighed for -10°C), isslag.

Frankrig: Mens den sydlige del af landet var påvirket fra den 15. december, oplever Bretagne og Den Engelske Kanal nu vindhastigheder på 80 til 90 km/t og kraftig regn, selvom der ikke er aktiveret orange alarm på nuværende tidspunkt.

Forholdsregler for Frankrig og Europa

Undgå udsatte kyster og afsikre ydersiden (luk skodder, bring genstande indenfor).

Forvent snefald og is.

Følg vejrudsigterne og begræns rejser.

Météo-France understreger, at der er tale om en "klassisk", men forstærket storm, med risiko for strømafbrydelser og transportforstyrrelser fra torsdag. Den tyske Forbundsdag advarer om en "historisk polarbølge".

Kort sagt står Europa over for en periode med exceptionelle vinterforhold. Selvom den nordlige del af kontinentet er mest udsat, mærkes virkningerne helt væk fra Frankrig og videre. Årvågenhed er fortsat afgørende. Dette fænomen tjener som en påmindelse om vejrets uforudsigelige kraft og vigtigheden af at være forberedt på ekstreme vejrbegivenheder.