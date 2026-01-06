De 5 himmelske begivenheder, du ikke må gå glip af i 2026

Hvis du elsker himmellegemer, der stråler klart, vil 2026 helt sikkert betage dig. Kosmos vil vise sig frem i al sin pragt og omfavne sin uendelighed, sit lys og sine overflod. Langt fra en diskret himmel inviterer den dig til at fejre mangfoldigheden af dens former og rytmer med generøsitet og elegance. Her er fem store astronomiske begivenheder , synlige fra Frankrig, der vil forvandle dine aftener til sande øjeblikke af himmelsk genforening.

1. 3. februar: Supermånen, der indtager hovedrollen

Fra årets begyndelse beslutter Månen sig for at omfavne sig selv fuldt ud og komme så tæt som muligt på Jorden. Den 3. februar vil den fremstå større, lysere og mere nærværende end nogensinde. Denne supermåne er en ode til den uforbeholdne rundhed: en strålende skive, der nægter at krympe. For det blotte øje er forskellen slående, og på fotografier er resultatet spektakulært. Det er det perfekte øjeblik til at sætte farten ned, trække vejret og beundre et himmellegeme, der skinner uden at forsøge at tilpasse sig.

2. 31. maj: den sjældne og mystiske Blå Måne

Maj 2026 vil byde på en dobbelt månebegivenhed. To fuldmåner på en enkelt måned er usædvanligt, og den anden, der forventes den 31. maj, har det charmerende øgenavn "Blå Måne". Nej, den vil ikke skifte farve, men selve dens eksistens er ekstraordinær. Dette fænomen, der kun forekommer hvert andet til tredje år, minder os om, at det exceptionelle ikke behøver kunstighed for at være bemærkelsesværdigt. En smuk lektion i himmelsk singularitet.

3. 12. august: Når solen leger gemmeleg

Midt i sommerens hjerte vil himlen byde dig på et øjeblik af ren magi. Den 12. august vil en næsten total solformørkelse krydse Frankrig. I et par øjeblikke vil Månen næsten fuldstændigt dække Solen og kaste landskabet ud i en uventet tusmørkeatmosfære. Denne sjældne begivenhed fortjener din fulde opmærksomhed – og passende beskyttelsesbriller. Det er et kraftfuldt, næsten intimt skue, hvor himmellegemerne står på linje med fascinerende præcision.

4. Fra oktober til december: den sidste trio af supermåner

Slutningen af 2026 vil være præget af en overflod af lys. Tre på hinanden følgende supermåner vil oplyse månederne oktober, november og december. Hver fuldmåne vil virke tættere på, mere intens, som om himlen nægter at gøre noget halvvejs. Langt fra byens lys vil deres forstærkede stråleglans være særligt imponerende. En påmindelse om, at lys, når det omfavnes fuldt ud, bedst deles.

5. Fra april til december: stjerneskudenes frie dans

Endelig vil himlen i løbet af året vågne til live med adskillige spektakulære meteorsværme. Lyriderne om foråret, de berømte Perseiderne i august og derefter Orioniderne, Leoniderne og Geminiderne om vinteren vil fylde dine nætter med lys. Læn dig tilbage, bred dig ud og kig op: disse hurtigt bevægende og uforudsigelige meteorer hylder bevægelse, frihed og nuet. Nogle nætter kan byde på snesevis af meteorer i timen, nok til at opfylde dine mest dristige ønsker.

I 2026 inviterer himlen dig til at betragte den, som den virkelig er: mangesidet, lysende, til tider overdreven, altid fascinerende. En vidunderlig mulighed for at fejre, med hovedet i stjernerne, alt det, der skinner, uden at undskylde.