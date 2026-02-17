Search here...

På en brasiliansk strand viser denne "kurvede" model sin figur frem

Modeller
Léa Michel
Leslie Sidora, en fransk "kurvet" model af mauritisk og brasiliansk oprindelse, lyser Instagram op fra en ikonisk strand i Brasilien med Sukkertoppen (bjerget ved mundingen af Guanabara-bugten i Rio de Janeiro, Brasilien) som en spektakulær baggrund.

Et sommerligt look

I denne fotokarrusel tager Leslie Sidora først en spejlselfie på et rent og lyst badeværelse iført en hvid badedragt, der fremhæver hendes figur, og slentrer derefter barfodet på sandet med ansigtet mod bølgerne og bjergene under en overskyet himmel. Hendes naturligt høje knold og smil fuldender et lysende og fredfyldt billede, hvor omgivelsernes bløde lys fremhæver hendes strålende tilstedeværelse.

Under sine opslag skrev Leslie: "Et outfit jeg glæder mig til at have på igen efter vinteren", en optimistisk note, der afspejler den nuværende vintersæson og lover et varmere vejrs tilbagevenden.

Fansene er i total ærefrygt.

Reaktionerne fra hendes følgere strømmede ind med entusiasme: hjerter, flammer og kommentarer som "🔥🔥" , "Så smuk!" , "Dronning" og "Perfektion" roste hendes selvtillid og magnetiske tilstedeværelse. De fejrede en inkluderende og kraftfuld skønhed, der inspirerer til selvaccept, og forvandlede dette opslag til et sandt boost af kropspositivitet.

På denne brasilianske strand udstråler Leslie Sidora en strålende, kurvet figur og et tidløst strandlook. Hendes nostalgiske billedtekst og disse solbeskinnede billeder varmer hjerter midt i vinteren og inviterer os til at drømme om sommer og autenticitet.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
