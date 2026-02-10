Search here...

"Utrolig karisma": Denne svenske models stil er betagende

Modeller
Léa Michel
@hoskelsa/Instagram

Elsa Hosk, den ikoniske svenske Victoria's Secret-model, fortsætter med at fange sine millioner af følgere på Instagram med sin ubesværede stil. Hendes seneste opslag – en selfie i chokoladefarvet læder og matchende vide bukser – udløste en byge af kommentarer, der roste hendes "utrolige karisma" og hendes evne til "altid at klæde sig med stil".

Et ultrakarismatisk efterårslook

På billedet, der er lagt ud på hendes Instagram-feed @elsahosk, poserer Elsa Hosk knælende foran en trævæg med overdimensionerede solbriller på hovedet og en iPhone i hånden. Hendes croppede læderjakke med metallynlås, båret som en dekonstrueret blazer, passer perfekt til ultraløse højtaljede bukser og chunky brune læderpumps. Det chokoladefarvede monokrome look fra top til tå, forstærket af en diskret leopardprintet bæltetaske, udstråler en tidløs rock-chic vibe. Med let bølget blond hår og et magnetisk blik har Elsa mestret kunsten at skabe rå karisma.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af elsa❤️ (@hoskelsa)

Fans er charmeret: "Stilens dronning!"

Reaktionerne vælter ind, enstemmige: "Utrolig karisma, du er en stillegende," "Hun ved altid, hvordan man klæder sig med stil, perfektion," "Den attitude ... Elsa, du er urørlig." Fans og fashionistaer roser en silhuet, der kombinerer komfort og sofistikering, og beviser, at Elsa Hosk udmærker sig i kunsten at gøre ethvert outfit ikonisk.

Det svenske ikon, der omdefinerer elegance

Elsa Hosk – opdaget af Viktor & Rolf, en Victoria's Secret-engel fra 2015 til 2018 og senere Michael Kors-ambassadør – har etableret en sofistikeret personlig stil. Fra sine parisiske streetstyle-looks til haute couture-fotoshoots dyrker hun en nordisk elegance: minimalistisk, men aldrig kedelig. Dette seneste Instagram-opslag er en påmindelse om, hvorfor hun er et modeikon: en magnetisk karisma, der overskrider trends.

Med sit karakteristiske læderlook beviser Elsa Hosk endnu engang, at ægte stil ligger i attitude. En simpel selfie forvandlet til en modelektion og en karisma, der vinder alle over: den svenske model fortsætter med at fascinere, foto efter foto.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Denne 50-årige gråhårede model, der anses for at være "for gammel", går på catwalken for et luksusmærke.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne 50-årige gråhårede model, der anses for at være "for gammel", går på catwalken for et luksusmærke.

Stephanie Cavalli, en 50-årig italiensk-guadeloupeansk model, har længe været ude af scenen "på grund af sin alder" og...

Denne plus-size model genopliver elegant et vintage skotsk stykke.

Plus-size modellen Alexis Ruby vækker opmærksomhed med et look, der er både dristigt og elegant. Ved at gentænke...

Denne kurvede model udstråler selvtillid, når hun viser sin figur frem på stranden.

Den kurvede model Jocelyn Corona lyser de sociale medier op med sine billeder fra en solrig puertoricansk strand,...

"Du ville ikke genkende hende": Kontrasten mellem denne models naturlighed og elegance er slående.

"Vi genkender hende ikke" : Det er internetbrugeres observation på sociale medier om Loli Bahia. Den 23-årige fransk-algeriske...

"Det er en stor risiko": Denne models hobby kan true hendes karriere

Kitty Wan er en af de få modeller, der lever af sine hænder. Bogstaveligt talt. Denne amerikaner, der...

Denne kurvede model bryder reglerne med et strandoutfit i en uventet farve

På Instagram fangede Denise Bidot opmærksomheden med et livligt orange outfit under en afslappende stund ved vandet. En...

© 2025 The Body Optimist