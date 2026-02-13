"Hundøjne": Denne spanske models blik er betagende

Cindy Kimberly, en spansk model af hollandsk oprindelse kendt som @wolfiecindy på Instagram, sætter internettet i brand med en nylig selfie, hvor hendes blik er "særligt hypnotisk", ifølge hendes følgere. På billedet fremstår hendes øjne endnu mere udtryksfulde end normalt, forstærket af diskret makeup med forlængede øjenvipper og bløde nuancer. Fans overøser hende med ros og sammenligner hende med "en hind".

Et blik, der har fascineret længe

Cindy Kimberly er ikke uvant med kommentarer om sine let mandelformede øjne, der ofte beskrives som "hjortelignende" eller "uvirkelige". På dette nye billede forstærkes effekten af naturligt lys, rosenrød blush og skinnende læber, hvilket skaber en drømmende dybde. Hun er født i Holland, men opvokset i Spanien på Costa Blanca, og blev berømt i 2015 takket være et opslag af Justin Bieber ( "Omg, hvem er det!!!" ). I dag, med over 7 millioner følgere, er hun model og modeikon, der optræder på magasinforsider.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Fansenes lidenskabelige reaktioner

Kommentarerne strømmer ind: "Perfekte dådyrøjne", "Hun ligner en eventyrheltinde", "Dit blik smelter mit hjerte hver gang." Internetbrugere påpeger, at dette billede presser effekten til det ekstreme med TikTok-tutorials til at genskabe dette virale "dandyrøjne"-look. Mange ser hende som en "romantisk muse" og bemærker, at hendes selfies konsekvent lancerer skønhedstrends.

Hans stil og hans opstigning

Cindy udmærker sig ved kunstneriske portrætter og deler ofte fan art. Hendes signaturmakeup – definerede øjne, naturlige læber – komplementerer perfekt hendes latinamerikansk-indonesiske ansigtstræk. Fra babysitter til influencer har hun gået på catwalken i Madrid, samarbejdet med brands og grundlagt Loba, en trendy og personlig tøjkollektion.

Dette billede af Cindy Kimberly bekræfter hendes evne til at fascinere: en simpel selfie, hvor hendes dådyrøjne fængsler mere end nogensinde. Ud over summen legemliggør hun en tidløs skønhed, der inspirerer millioner, og beviser, at hendes blik stadig er hendes største aktiv på sociale medier.