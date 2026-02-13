Search here...

"Hundøjne": Denne spanske models blik er betagende

Modeller
Léa Michel
@wolfiecindy/Instagram

Cindy Kimberly, en spansk model af hollandsk oprindelse kendt som @wolfiecindy på Instagram, sætter internettet i brand med en nylig selfie, hvor hendes blik er "særligt hypnotisk", ifølge hendes følgere. På billedet fremstår hendes øjne endnu mere udtryksfulde end normalt, forstærket af diskret makeup med forlængede øjenvipper og bløde nuancer. Fans overøser hende med ros og sammenligner hende med "en hind".

Et blik, der har fascineret længe

Cindy Kimberly er ikke uvant med kommentarer om sine let mandelformede øjne, der ofte beskrives som "hjortelignende" eller "uvirkelige". På dette nye billede forstærkes effekten af naturligt lys, rosenrød blush og skinnende læber, hvilket skaber en drømmende dybde. Hun er født i Holland, men opvokset i Spanien på Costa Blanca, og blev berømt i 2015 takket være et opslag af Justin Bieber ( "Omg, hvem er det!!!" ). I dag, med over 7 millioner følgere, er hun model og modeikon, der optræder på magasinforsider.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Fansenes lidenskabelige reaktioner

Kommentarerne strømmer ind: "Perfekte dådyrøjne", "Hun ligner en eventyrheltinde", "Dit blik smelter mit hjerte hver gang." Internetbrugere påpeger, at dette billede presser effekten til det ekstreme med TikTok-tutorials til at genskabe dette virale "dandyrøjne"-look. Mange ser hende som en "romantisk muse" og bemærker, at hendes selfies konsekvent lancerer skønhedstrends.

Hans stil og hans opstigning

Cindy udmærker sig ved kunstneriske portrætter og deler ofte fan art. Hendes signaturmakeup – definerede øjne, naturlige læber – komplementerer perfekt hendes latinamerikansk-indonesiske ansigtstræk. Fra babysitter til influencer har hun gået på catwalken i Madrid, samarbejdet med brands og grundlagt Loba, en trendy og personlig tøjkollektion.

Dette billede af Cindy Kimberly bekræfter hendes evne til at fascinere: en simpel selfie, hvor hendes dådyrøjne fængsler mere end nogensinde. Ud over summen legemliggør hun en tidløs skønhed, der inspirerer millioner, og beviser, at hendes blik stadig er hendes største aktiv på sociale medier.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
"Du er perfekt": Denne plus-size model poserer på stranden og vækker reaktioner

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Du er perfekt": Denne plus-size model poserer på stranden og vækker reaktioner

Modellen Ava Kia lagde et billede op af sig selv ved havet, klædt i falmet blåt, hvor hun...

"Utrolig karisma": Denne svenske models stil er betagende

Elsa Hosk, den ikoniske svenske Victoria's Secret-model, fortsætter med at fange sine millioner af følgere på Instagram med...

Denne 50-årige gråhårede model, der anses for at være "for gammel", går på catwalken for et luksusmærke.

Stephanie Cavalli, en 50-årig italiensk-guadeloupeansk model, har længe været ude af scenen "på grund af sin alder" og...

Denne plus-size model genopliver elegant et vintage skotsk stykke.

Plus-size modellen Alexis Ruby vækker opmærksomhed med et look, der er både dristigt og elegant. Ved at gentænke...

Denne kurvede model udstråler selvtillid, når hun viser sin figur frem på stranden.

Den kurvede model Jocelyn Corona lyser de sociale medier op med sine billeder fra en solrig puertoricansk strand,...

"Du ville ikke genkende hende": Kontrasten mellem denne models naturlighed og elegance er slående.

"Vi genkender hende ikke" : Det er internetbrugeres observation på sociale medier om Loli Bahia. Den 23-årige fransk-algeriske...

© 2025 The Body Optimist