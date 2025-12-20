Denne plus-size model klæder sig ud som cowboy og skaber furore

Tabria Majors, en amerikansk plus-size model med over 2 millioner følgere på Instagram, er blevet en indflydelsesrig figur i bevægelsen for kropspositivitet. I flere år har hun brugt Instagram til at vise, at skønhed ikke er defineret af standardiserede størrelser, og til at opfordre kvinder til at omfavne deres kroppe uanset deres form.

Et glitrende cowboy-look

For nylig delte Tabria Majors adskillige opslag på sin Instagram-konto, der antydede, at hun havde taget et cowboy-look til Beyoncés koncerter. Hun hentydede til sin tilstedeværelse på forskellige turnédatoer og skrev følgende i billedteksten: "ATL Night 3 tager den!! Vegas er den næste! Kommentér 'cowboy' for detaljer om pasformen! "

Et andet opslag nævner "Cowboy Carter Houston was everythiinnng!" ("Cowboy Carter Houston var helt utrolig!"), en direkte henvisning til Beyoncés univers, ledsaget af adskillige likes og kommentarer, der fremhæver hendes fællesskabs entusiasme for dette stilistiske valg inspireret af turnéen.

Dette indhold skabte et stærkt engagement på sociale medier og fremhævede Tabria Majors' kreative og inkluderende tilgang, da hun ikke er bange for at lege med forskellige stilkoder uden for de sædvanlige modelstandarder. Gennem disse cowboy-inspirerede looks formidler hun et positivt budskab: uanset kropstype kan alle adoptere denne stil, have det sjovt med mode, klæde sig op eller klæde sig frit, som de vil – og det ser fantastisk ud!

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tabria Majors (@tabriamajors)

Indvirkningen på modestandarder

Hvad enten det er gennem sine inkluderende kampagner med kendte brands eller sine opslag på sociale medier, bidrager Tabria Majors aktivt til at omdefinere modelandskabet ved at fremvise looks, der er tilgængelige for kvinder i alle størrelser. Hun har etableret sig som en inspirerende figur, der hylder kropsdiversitet og opfordrer til fri tilegnelse af trends uden begrænsninger eller restriktive normer.

På Instagram deler hun regelmæssigt forskellige outfits, modeinspirationer og øjeblikke fra sit personlige og professionelle liv og tilbyder sit fællesskab en autentisk og uhæmmet vision af stil. Gennem denne brede stilistiske vifte – fra glamourøse looks til mere afslappede eller temabaserede outfits – viser hun, at mode kan være et rum for udtryk, nydelse og selvtillid, åbent for alle.

Ved at omfavne cowboy-æstetikken, som Beyoncé populariserede, beviser Tabria Majors endnu engang, at mode ikke har nogen størrelsesbegrænsninger eller rigide regler. Hendes succes hviler ikke kun på hendes udseende, men også på det stærke budskab, hun formidler: alle har ret til at føle sig smukke, selvsikre og frie til at lege med trends. Tabria fortsætter med at inspirere millioner og skabe varige holdningsændringer inden for modebranchen.