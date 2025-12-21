Search here...

Denne spanske model skaber furore med sine 2000'er-inspirerede fotos.

Modeller
Léa Michel
@wolfiecindy/Instagram

Cindy Kimberly, en spansk model af hollandsk oprindelse, har endnu engang gjort et stærkt indtryk. I sin seneste serie af billeder, der er delt på Instagram, genoplever hun æstetikken fra 2000'erne og blander retro-glamour, filmisk nostalgi og en selvsikker attitude.

En tilbagevenden til "Y2K"-æstetikken

Cindy Kimberly udviser en klar affinitet for de visuelle koder fra starten af 2000'erne: varm belysning, glitrende accessories og kulisser, der minder om popmusikvideoerne fra den tid. Gennem sin iscenesættelse genopliver hun den generations "modeikon"-ånd – en blanding af spontanitet og sofistikering, der fremkalder den digitale tidsalders begyndelse.

Denne fotoserie genoptager denne trend med et personligt præg: omhyggeligt poserede og indrammede billeder og en afdæmpet atmosfære. Den spanske models følgere bemærkede straks sansen for detaljer og roste hendes kunstneriske øje og hendes evne til at indfange nostalgi.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

En hyldest til "Bling-ringen"

Den detalje, der især charmerede hendes fans, var det sidste billede i karrusellen: en subtil reference til Sofia Coppolas film "The Bling Ring". Det indfanger filmens ånd, en blanding af fascination af mode og blid kritik af kendisdyrkelse. Dette filmiske præg skabte en masse opmærksomhed i kommentarerne. Internetbrugere elskede dette kunstneriske nik, der oversvømmede kommentarfeltet med entusiastiske og beundrende beskeder: "ikonisk", "hun forstår fuldt ud 2000'ernes æstetik" og "værdig til en film".

Kort sagt, ved at genopleve 2000'ernes verden uden at forfalde til karikatur, beviser Cindy Kimberly, at hun ved, hvordan man forvandler en simpel publikation til et sandt øjeblik af æstetik og popkultur.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Denne plus-size model klæder sig ud som cowboy og skaber furore

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne plus-size model klæder sig ud som cowboy og skaber furore

Tabria Majors, en amerikansk plus-size model med over 2 millioner følgere på Instagram, er blevet en indflydelsesrig figur...

Med sine generøse kurver udstråler denne australske model

Kate Wasley, bosiddende i New South Wales (NSW), har etableret sig som et af de mest ikoniske ansigter...

Denne plus-size model stråler i et originalt blondeoutfit

Candice Huffine, en pioner inden for plus-size mode, fascinerer endnu engang i et sort blondedragt, der fremhæver hendes...

Følelserne hos disse indiske forældre, da deres datter åbner Chanel-showet

For Bhavitha Mandavas forældre var det en drøm, der gik i opfyldelse at se deres datter åbne et...

Hayley Hasselhoff, "plus size"-modellen, der bryder skønhedsstandarderne

I en modeverden, der ofte er besat af uopnåelige standarder, skiller Hayley Hasselhoff sig ud som et frisk...

"Helt fantastisk": Denne kurvede model skaber positive reaktioner

La'Tecia Thomas, en kurvet australsk indholdsskaber og model, er blevet en sensation på sociale medier med sine fotos,...

© 2025 The Body Optimist