Denne spanske model skaber furore med sine 2000'er-inspirerede fotos.

Cindy Kimberly, en spansk model af hollandsk oprindelse, har endnu engang gjort et stærkt indtryk. I sin seneste serie af billeder, der er delt på Instagram, genoplever hun æstetikken fra 2000'erne og blander retro-glamour, filmisk nostalgi og en selvsikker attitude.

En tilbagevenden til "Y2K"-æstetikken

Cindy Kimberly udviser en klar affinitet for de visuelle koder fra starten af 2000'erne: varm belysning, glitrende accessories og kulisser, der minder om popmusikvideoerne fra den tid. Gennem sin iscenesættelse genopliver hun den generations "modeikon"-ånd – en blanding af spontanitet og sofistikering, der fremkalder den digitale tidsalders begyndelse.

Denne fotoserie genoptager denne trend med et personligt præg: omhyggeligt poserede og indrammede billeder og en afdæmpet atmosfære. Den spanske models følgere bemærkede straks sansen for detaljer og roste hendes kunstneriske øje og hendes evne til at indfange nostalgi.

En hyldest til "Bling-ringen"

Den detalje, der især charmerede hendes fans, var det sidste billede i karrusellen: en subtil reference til Sofia Coppolas film "The Bling Ring". Det indfanger filmens ånd, en blanding af fascination af mode og blid kritik af kendisdyrkelse. Dette filmiske præg skabte en masse opmærksomhed i kommentarerne. Internetbrugere elskede dette kunstneriske nik, der oversvømmede kommentarfeltet med entusiastiske og beundrende beskeder: "ikonisk", "hun forstår fuldt ud 2000'ernes æstetik" og "værdig til en film".

Kort sagt, ved at genopleve 2000'ernes verden uden at forfalde til karikatur, beviser Cindy Kimberly, at hun ved, hvordan man forvandler en simpel publikation til et sandt øjeblik af æstetik og popkultur.