Hvorfor kan et beklædningsgenstand, der ses online, falde meget anderledes, når den først er blevet brugt?

Når man shopper online, ved man aldrig rigtig, hvad man kan forvente, men man bliver nemt påvirket af de fremhævede billeder. Tøj købt under en online vinduesshopping er altid smukt præsenteret, og det er nemt at forestille sig selv i det. Bortset fra at det tøj, man bestiller, meget ofte slet ikke ligner det på den model, der fangede ens opmærksomhed. Og det er ikke vores krop, der er problemet.

En ekstremt præcis justering ved hjælp af klips og stifter.

Når du modtager et stykke tøj, du har købt online, er du lige så glad som en lille pige julemorgen. Bortset fra at når du prøver det , forsvinder euforien med det samme. Trods omhyggelig kontrol af størrelsesskemaet og omhyggelig måling af dine mål med et målebånd, er tøjet en komplet skuffelse.

Sømmene er fuldstændig ude af sync med vores silhuet, og designet virker uforeneligt med vores kropsform. Ærmerne er for stramme, buksebenene hænger ned fra vores fødder, og toppen giver absolut ingen mening. Alligevel fulgte tøjet hendes kropslinjer perfekt på modellen. Det så endda ud som om det var syet fast på hendes hud. Dette fører os til den mest åbenlyse konklusion: Vores kroppe er ikke egnet til dette tøj. Men selv modellerne på skærmen, der bærer en størrelse 6, har brug for nogle justeringer. Stylisterne med ansvar for det kommercielle design "forbedrer" virkeligheden.

Den uudtalte sandhed: Tøjet, der vises på hjemmesider, ser heller ikke altid perfekt ud på modellerne. Branchefolk, der sørger for, at tøjet sælger godt, bruger klemmer til at holde det på plads under en fotosession og give det en mere flatterende form. Dette demonstreres i en video af modellen Arabella Rae, hvor hun ses med omkring ti klemmer på ryggen, som et stykke vasketøj på et tørrestativ. "Bare rolig, hvis det ikke ser ud som på hjemmesiden," beroliger hun seerne.

En video, der viser et kig bag kulisserne på disse perfekte billeder

Modellen er ikke den eneste, der har afsløret hemmelighederne bag kulisserne. Andre har også afsløret denne stilistiske teknik, som er en offentlig hemmelighed i branchen. For eksempel vendte modellen Lexie Tapper sig også om foran kameraet for at afsløre denne særlige frisure. Disse billeder, som forstærker kvinders usikkerheder og får dem til at tro, at deres kroppe er skyld i denne dårlige drapering, er uærlige. Det er lidt ligesom overforbruget af retouchering og de utallige virtuelle ansigtsløftninger, der får os til at tro på halvguder, der har været igennem Photoshop-vridemaskinen.

Denne æstetiske strategi, som ikke bemærkes under vores onlineshopping, er dog næsten normen. Det var engang et erhverv i sig selv. Folk havde til opgave at overvåge hver eneste lille detalje af stilen og kontrollere tøjets udseende, ligesom "inspektører af færdigarbejdet". Det er, hvad fotograf Sonja Ruckstuhl beretter om i siderne i 20 Minutes .

Hendes kollega, Brigitte Aeschbach, forsvarer dette omhyggeligt udformede lille ritual. Ifølge hende er målet ikke at afspejle et ideal eller at optimere beklædningsgenstanden. "Ved at tilpasse beklædningsgenstanden bliver modellen selv ofte mere synlig. Det er en håndlavet proces, der arbejder med virkelige kroppe og fremhæver personlighed og fysik uden at forvrænge dem," argumenterer hun.

Internetbrugere har blandede følelser omkring denne modepraksis.

I kommentarfeltet er reaktionerne fra internetbrugere meget blandede. Nogle er lettede over at erfare, at selv modellerne ikke er helt i harmoni med tøjet. Andre beklager manglen på autenticitet og sammenligner dette trick med skjult svindel. "Det burde have været ulovligt," raser en abonnent. "Er det ikke en form for falsk reklame?" spørger en anden. Midt i disse hårde meninger er der også positive bemærkninger. "Wow, det kurerede mig!" siger en bruger, glad for at se, at disse billeder ikke er så utopiske, som de påstår. De mere pragmatiske anbefaler derimod at læse anmeldelser for at undgå skuffelse, når man prøver ting på.

Når vi køber tøj online, forelsker vi os i et stykke tøj og håber at opnå det samme resultat som på eksempelbilledet. Disse videoer har primært til formål at berolige kvinder, der har en tendens til at give deres kroppe skylden, når problemet ligger i designet. "Mainstream" tøj er ikke designet til at fremhæve vores unikke træk. Det er designet til at være minimalt acceptabelt på så mange kropstyper som muligt.

Bag et billede af tøj online gemmer sig ikke bare en "heldig" eller "ideal" krop. Der er en hel usynlig, teknisk proces, der forvandler et simpelt beklædningsgenstand til et ønskværdigt produkt. Og denne forvandling ændrer fuldstændigt opfattelsen af, hvordan den hænger.