Sådan vælger du solbriller, der fremhæver dit ansigt

At vælge et par solbriller handler først og fremmest om at forkæle dig selv. Selvom bestemte stelformer kan skabe forskellige visuelle effekter afhængigt af din ansigtsform, er der ingen faste regler. Det vigtigste? Find en stil, der får dig til at føle dig godt tilpas og giver dig mulighed for frit at udtrykke din personlighed.

Ansigtsformer: et simpelt udgangspunkt

Du har sikkert hørt, at et rundt ansigt "burde" bruge firkantede brillestel, eller at et firkantet ansigt passer bedre til afrundede former. Disse tips kan være nyttige, hvis du leder efter en bestemt effekt, men de er på ingen måde regler. Briller er et modetilbehør i sig selv. De kan fremhæve et ansigtstræk, skabe kontrast eller blot afspejle din stil. Der er intet, der forhindrer dig i at vælge et stel, der afviger fra de sædvanlige anbefalinger, hvis det er det, du elsker.

Hvis du kan lide kontraster...

Nogle mennesker nyder at lege med former og linjer. Geometriske brillestel kan tilføje karakter til bløde ansigtstræk, mens runde former kan blødgøre et ansigt med mere definerede konturer. Overdimensionerede, butterfly-, aviator-, ovale eller rektangulære modeller tilbyder hver især et unikt look.

Ideen er ikke at korrigere dit ansigt, men at vælge det look, du kan lide. Foretrækker du et overdimensioneret stel, der tiltrækker alles opmærksomhed? Gør det. Kan du lide minimalistiske stilarter? De har lige så meget appel.

Mode behøver ikke at diktere dine valg

I lang tid forsøgte trends at pålægge lister over "hvad man skal have på" baseret på ansigtsform. Heldigvis er holdningerne ved at ændre sig. I dag er moden friere, mere kreativ og frem for alt mere personlig. Et rundt ansigt kan bære runde briller. Et hjerteformet ansigt kan fremhæve en tyk stel. Et ovalt ansigt kan lige så nemt vælge en diskret stil som et farvestrålende par.

Der findes ingen forkerte valg, når du føler dig godt tilpas med dit spejlbillede. Farver følger den samme logik. Tidløse sorte, skildpaddeskjoldsagtige, hvide, pink, grønne, røde eller endda transparente stel: alle ønsker er velkomne. Din stil afhænger ikke af din kropsform, men af hvad du ønsker at udtrykke.

Komfort først

Ud over æstetik bør et godt par briller være behagelige at have på. Et stel, der passer godt til dit ansigt, ikke glider og ikke klemmer dine tindinger, vil gøre hele forskellen hver dag. Husk også at kontrollere kvaliteten af linserne. Effektiv UV-beskyttelse er afgørende for at beskytte dine øjne, uanset årstiden. Visuel komfort er lige så vigtig som stil.

Det bedste par er det, du elsker.

Der er lige så mange måder at bruge briller på, som der er personligheder. Selvom råd om ansigtsform kan være nyttige, hvis du er splittet mellem flere stilarter, bør det aldrig være en begrænsende faktor. Prøv forskellige former, hav det sjovt med farver, turd at bruge originale stel, eller hold dig til en klassiker, hvis det er det, der passer dig bedst. Solbriller er designet til at beskytte dine øjne, men også til at udtrykke din stil.

I sidste ende er det smukkeste par sko ikke det, der følger et eller andet mode-"diktatur". Det er det, der giver dig lyst til at have det på, det, der afspejler din personlighed, og det, du føler dig fuldstændig dig selv i.