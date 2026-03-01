Search here...

Tørklæde: Denne hygiejnedetalje overses ofte om vinteren

Fabienne Ba.
Om vinteren beskytter det os mod kulden, og vi tager det næsten aldrig af. Et tørklæde kan dog også blive et ynglested for bakterier, hvis det ikke passes ordentligt på.

Et tilbehør i direkte kontakt med huden

Når et tørklæde bæres i flere timer om dagen, er det i konstant kontakt med hagen, kinderne og halsen. Ifølge den amerikanske dermatolog Corey L. Hartman ophober tørklæder "snavs, talg og urenheder i stoffets fibre", som derefter kan overføres til huden. Resultatet: irritation, pletter eller akneudbrud lokaliseret på undersiden af ansigtet. Stofferne tilbageholder også sved og rester fra hårplejeprodukter eller makeup. Alle disse elementer kan tilstoppe porerne.

Pletter, dermatitis, folliculitis: de mindre kendte risici

Ufuldkommenheder forårsaget af langvarig brug af tørklæde skyldes ikke altid klassisk akne. Specialister foreslår flere mulige tilstande:

  • Mekanisk akne, forårsaget af gentagen friktion af stof mod huden
  • Kontaktdermatitis, som manifesterer sig som rødme og kløe
  • Folliculitis, en betændelse i hårsækkene

Om vinteren kan problemet forværres. Kold, tør luft svækker hudbarrieren. Huden producerer derefter mere talg for at kompensere, hvilket øger risikoen for tilstoppede porer. Stoffer spiller også en rolle. Syntetiske stoffer som polyester eller akryl holder lettere på varme og fugt. Uld kan derimod irritere følsom hud.

Hvor ofte skal du vaske dit tørklæde?

Ifølge Dr. Hartman bør et tørklæde, der bæres regelmæssigt, vaskes ugentligt eller mindst hver tredje til femte gang. Det bør rengøres med det samme, hvis:

  • Den viser synlige spor af makeup eller talg.
  • Den blev båret under en sygdomsperiode
  • Det afgiver en usædvanlig lugt

Valget af vaskemiddel har også betydning. Dermatologer anbefaler at undgå stærkt parfumerede produkter eller skyllemidler, der kan irritere huden.

Andet relevant tilbehør

Tørklædet er ikke det eneste vintertøj, man skal være opmærksom på. Hatte, ørevarmere og handsker ophober også bakterier og urenheder. Eksperter råder:

  • Vask handskerne hver tredje til fjerde brug.
  • At rengøre motorhjelmene hver uge
  • At få jakker og frakker serviceret en eller to gange om sæsonen

Dette er alt sammen enkle trin, der kan begrænse hudirritationer.

Kort sagt, et tørklæde, der ofte opfattes som et simpelt beskyttende tilbehør, kan, hvis det ikke plejes ordentligt, føre til udbrud og irritation. Om vinteren bliver det lige så vigtigt at integrere det i din tekstilhygiejnerutine som at skifte dit pudebetræk. En lille detalje, men langt fra ubetydelig for hudens sundhed.

