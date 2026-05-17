"Du er fed, ikke grim": Hendes moderetip til kurvede figurer vinder internetbrugernes opmærksomhed

På TikTok og Instagram tiltrækker den amerikanske indholdsskaber Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) millioner af visninger med en sætning, der er blevet hendes signatur: "Du er fed, ikke grim." Bag dette slogan deler hun modetips designet til plus-size kvinder med en fri, glædesfyldt og stærkt selvsikker tilgang.

En sætning der ændrer perspektiv

Ved første øjekast kan udtrykket virke overraskende. Alligevel er det en del af en bredere "fed accept"-bevægelse, der søger at bruge ordet "fed" på en neutral måde, uden skam eller fordømmelse. For Rachel Windley Speckman antyder det ofte, at det er i sagens natur negativt at omgå dette ord med snesevis af eufemismer. Hendes budskab er derfor enkelt: at være fed har intet at gøre med en persons skønhed, stil eller værd.

Ved at åbne hver af sine videoer med denne sætning, sætter designeren straks scenen. Her er mode ikke et værktøj til at "korrigere" en krop. Det er et rum for udtryk, kreativitet og nydelse, der er tilgængeligt for alle kropstyper.

Modetips, der inspirerer dig til at være dristig

Det, der appellerer så meget til internetbrugere, er også den meget praktiske karakter af hendes indhold. Rachel Windley Speckman skifter fra det ene outfit til det næste, viser forskellige tøjkombinationer og deler brugervenlige tips til hverdagen. Farverige kjoler, XXL-print, strukturerede tøj, definerede taljer, flagrende stoffer: Hendes looks bryder mange af de regler, der længe har været pålagt plus-size kvinder.

I årevis er plus-size mode ofte blevet reduceret til mørkt, poset tøj eller beklædningsgenstande, der har til formål at "camouflere" kroppen. Gennem sine videoer viser designeren det stik modsatte: du behøver ikke at forsvinde ind i dit tøj for at være stilfuld. Hun minder os også om, at der ikke er nogen forpligtelse til at vente på vægttab for at bære det, du virkelig elsker. En crop top, en bodycon-kjole, en oversized jakke eller printede bukser bør aldrig forbeholdes én enkelt kropstype.

Et kropspositivt budskab, der føles godt

Ud over tøjet er det hendes budskab, der virkelig giver genlyd i hendes fællesskab. Hendes videoer giver mange kvinder følelsen af endelig at være repræsenteret i en modeverden, hvor kurvede figurer stort set forbliver usynlige. I kommentarerne deler abonnenter ofte, hvordan de har genopdaget glæden ved at klæde sig på, eksperimentere med farver eller blot omfavne deres personlige stil.

Denne kropspositive tilgang handler ikke om at elske sin krop hvert sekund eller at føle sig konstant selvsikker. Den opfordrer os snarere til at holde op med at se visse kroppe som "mindre legitime" og til at have det sjovt med mode. Og frem for alt minder den os om, at en fed krop ikke er et "problem, der skal løses".

Endelig en mere inkluderende mode!

Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman)s succes fremhæver også et reelt hul i modebranchen. Trods visse fremskridt i de senere år kæmper mange kvinder i plus-size stadig med at finde trendy tøj i deres størrelse eller med at se figurer, der ligner dem, i reklamekampagner og magasiner. Indholdsskabere som hende er derfor med til at udvide repræsentationen og gøre mode mere inkluderende, både med hensyn til de udbudte størrelser og de billeder, der formidles.

Dens succes beviser frem for alt én ting: internetbrugere søger ikke råd om, hvordan man "visuelt slanker sig". De ønsker at se folk, der hævder deres stil, optager plads og bærer tøj med glæde, uanset deres kropstype.

Med sin virale sætning – "Du er fed, ikke grim" – og sin uhæmmede tilgang forandrer Rachel Windley Speckman gradvist den måde, nogle kvinder ser på deres kroppe ... og deres garderobe.