"Jeg er lav, og jeg vil gerne forlænge min silhuet": hun giver råd om tøj, der er flatterende

At være petite er ikke en fejl, der skal rettes; det er en styrke, en fordel og en stil i sig selv. Nogle mennesker vil dog nogle gange lege med linjerne i deres tøj for at se lidt højere ud. Modeskaberen @baiweiss_ deler sine tips til visuelt at forlænge silhuetten.

Vælg monokrome outfits ... hvis du har lyst.

Et af de mest kendte tips til at skabe illusionen af højde er at bære et monokromatisk outfit, hvilket betyder et outfit bestående af en enkelt farve eller meget ensartede nuancer. Dette skaber en kontinuerlig linje fra top til bund, som øjet følger uden afbrydelse, hvilket giver indtryk af en mere slank silhuet.

Du er dog ikke forpligtet til at vælge denne mulighed: mode er en legeplads. Kontraster og forskellige farver kan være dristige, sjove og perfekt afspejle din personlighed. Det vigtigste er at bære det, der får dig til at føle dig selvsikker, uanset din tilsyneladende højde.

Tætsiddende toppe og jakker ... eller ej

Jakker, blazere eller frakker, der slutter ved eller lidt over taljen, kan effektivt tiltrække opmærksomhed til overkroppen og fremhæve taljen. Kombineret med et tyndt bælte eller en tætsiddende bluse skaber de en harmonisk proportion, der kan give indtryk af lidt længere ben.

Når det er sagt, er det ikke en fejl at have for stort eller langt tøj på. Disse snit har deres charme og giver dig mulighed for at lege med volumen, flydende bevægelser og komfort. Nøglen er at vælge det, der får dig til at føle dig godt tilpas, ikke at følge en universalregel.

Højtaljede jeans og skræddersyede snit ... hvis det er det, du kan lide

Højtaljede bukser eller jeans nævnes ofte for visuelt at forlænge benene og definere taljen. Snit som bootcut eller let svajer kan også skabe dette indtryk af længde, især når de kombineres med en tætsiddende top.

Du kan dog sagtens bruge klassiske jeans, boyfriend jeans eller bukser med lige ben uden problemer. At være petite betyder ikke, at du behøver at "forlænge" noget: det vigtige er at finde tøj, der får dig til at føle dig stærk, elegant og komfortabel.

Accessories kan fremhæve din silhuet ... på din egen måde

Et tyndt bælte i taljehøjde kan subtilt definere silhuetten og skabe en harmonisk visuel effekt. Brede eller kontrasterende bælter er ikke "forbudte": de kan blive et fokuspunkt i dit look og afspejle din kreativitet. Mode skal være sjovt, ikke pålægge strenge regler.

Hylder hans lille størrelse

Alle disse tips er nyttige, hvis du vil lege med linjerne i dit tøj, men de er ikke nødvendige for at være elegant eller selvsikker. At være petite er en fordel: du kan antage unikke stilarter, originale proportioner og udtrykke din personlighed uden nogensinde at forsøge at "korrigere" din figur.

Kort sagt handler ægte mode om at vælge, hvad der får dig til at smile i spejlet, og at bære dine farver, snit og accessories med selvtillid. Uanset om du vil forlænge din silhuet visuelt eller blot omfavne din naturlige højde, er det vigtige at føle dig godt tilpas i din krop og i dit tøj. At være petite er ikke en fejl, man skal skjule, men en egenskab, man skal fejre med stil og selvtillid.