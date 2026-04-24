Komplet guide til amerikanske, franske og britiske størrelser: hvordan konverterer man nemt tøj- og skostørrelser efter land?

Hurtig respons

For at konvertere størrelser mellem lande, husk disse grundlæggende principper: en FR-størrelse 40 svarer til en UK 12 og en US 8 for dametøj .

For sko svarer en 38 EU til en 5 UK og en 7 US. Nøglen er altid at tage dine egne mål (bryst, talje, hofter) før ethvert køb.

Forståelse af internationale størrelsessystemer

Størrelser på dametøj angives ofte i størrelserne FR, IT, UK, US, DE eller JP. Denne forskellighed skaber reel forvirring, når man handler internationalt.

Hvorfor varierer størrelserne mellem lande?

Hvert land har over tid udviklet sit eget målesystem.

Branchestandarder er forskellige, ligesom de gennemsnitlige kropsformer, der bruges som reference.

Mærker tilføjer et ekstra lag af kompleksitet. Mærkespecifikke størrelsesguider er ofte tilgængelige, da den samme størrelse kan variere fra producent til producent.

De tre vigtigste systemer, du skal kende

Fransk system (FR) – Baseret på brystmålet divideret med to, varierer størrelserne generelt fra 34 til 56 og derover for plusstørrelser

Britisk (UK) system – Bruger lige tal startende ved 4, med en 28-punkts forskydning fra det franske system

Amerikansk (US) system – Starter ved 0 eller 2, med en 32-punkts forskydning fra det franske system (FR)

Plus Size Guide: Forstå og konverter nemt

Konverteringstabel for dametøj (standardstørrelser til plusstørrelser)

Fransk størrelse UK-størrelse Amerikansk størrelse Brystmål (cm) Taljeomkreds (cm) Hoftemål (cm) 40 12 8 92-96 74-78 100-104 42 14 10 96-100 78-82 104-108 44 16 12 100-104 82-86 108-112 46 18 14 104-110 86-92 112-118 48 20 16 110-116 92-98 118-124 50 22 18 116-122 98-104 124-130 52 24 20 122-128 104-110 130-136 54 26 22 128-134 110-116 136-142

Sådan tager du målinger korrekt

Det anbefales at tage dine mål (bryst, talje, hofter) for at vælge den korrekte tøjstørrelse. Sådan gør du:

Brystmål – Mål på det bredeste sted, under armene og over brystvorterne

Taljemål – Placer målebåndet på det smalleste punkt, normalt over navlen.

Hoftemål – Mål på det bredeste punkt, inklusive balderne

Indersøm – Fra toppen af inderlåret til anklen for bukser

Praktisk tip: Tag dine mål i undertøj, stående, uden at holde vejret. Et fleksibelt målebånd er vigtigt.

De specifikke karakteristika ved internationale mærker

Nogle forhandlere som Urban Outfitters eller SizeOfficial bruger deres egne størrelsesdiagrammer.

Ma Grande Taille anbefaler altid at konsultere mærkets specifikke vejledning inden bestilling.

Mærker som Mytheresa, Timberland og New Balance tilbyder også konverteringstabeller på deres hjemmesider. Tag dig tid til at sammenligne dem med dine faktiske mål.

Skostørrelseskonvertering: den praktiske guide

Skostørrelser varierer også fra land til land (EU, Storbritannien, USA). Dette afsnit hjælper dig med at finde den rigtige størrelse.

Konverteringsdiagram for damesko

EU-størrelse UK-størrelse Amerikansk størrelse Fodlængde (cm) 36 3 5,5 22,5 37 4 6,5 23,5 38 5 7 24 39 6 8 24,5 40 6,5 8,5 25,5 41 7,5 9,5 26 42 8 10 27 43 9 11 27,5 44 10 12 28,5

Mål din fod korrekt

Længde – Placer din fod på et ark papir, tegn en linje rundt om den og mål fra hæl til storetå

Bredde – Mål den bredeste del af din fod, vigtigt for brede fødder

Ideelt tidspunkt – Tag dine mål sidst på dagen, når dine fødder er let hævede.

Nogle guider tilbyder specifikke størrelsesdiagrammer for herre-, dame- og børnestørrelser. Brug aldrig en herrestørrelsesdiagram til at konvertere en damestørrelse.

Ud over tallene: Kropspositivitet og valg af størrelse

Det, der betyder noget, er, hvordan du har det i dit tøj.

Omdefinering af ens forhold til størrelser

Kropspositivitet begynder med at acceptere, at størrelsessystemer er uperfekte. De blev skabt i en tid, hvor kroppens mangfoldighed ikke blev taget i betragtning.

Din krop behøver ikke at passe ind i en kasse. Tøj skal tilpasse sig dig, ikke omvendt. Denne filosofi styrer alt indholdet af Body Optimist.

Mode som et redskab til personlig udtryk

Glem etiketterne – fokuser på komfort og stil i stedet for antallet på displayet

Prøv flere størrelser – Den samme person bruger måske størrelse 44 i ét mærke og størrelse 48 i et andet.

Prioritér dine mål – En komplet størrelsesguide er altid baseret på centimeter, ikke vilkårlige tal.

Stol på dig selv – du ved bedre end nogen anden, hvad der får dig til at skinne

Inklusion i mode i 2026

Mærker bevæger sig endelig mod større størrelsesinkludering.

I modsætning til almindelige detailhandlere fokuserer vores mission på kropspositivitet, selvværd og mental velvære.

Enhver kvinde fortjener at finde tøj, der passer til hende.

Tips til aldrig at vælge den forkerte størrelse

Før du køber online

Tjek kundeanmeldelser – de nævner ofte, om en vare er stor eller lille i størrelsen

Tjek returpolitikken – afgørende for at kunne bytte varer, hvis det er nødvendigt.

Sammenlign diagrammerne – Sammenlign altid dine mål med mærkets vejledning

Registrer dine størrelser efter mærke – Hav en notesbog med dine størrelser fra dine yndlingsbutikker

Faldgruber at undgå

Vanity sizing er en praksis, hvor mærker kunstigt reducerer størrelsesantal. En størrelse 40 i dag svarer ofte til en tidligere størrelse 42.

Stol aldrig udelukkende på din sædvanlige størrelse. Størrelsesguider indeholder generelt konverteringstabeller for tøj og sko; brug dem altid.

Konklusion

Det bliver nemt at konvertere størrelser mellem franske, britiske og amerikanske systemer, når du først har forstået det grundlæggende: FR = UK + 28 = US + 32 for tøj. For sko skal du huske på, at EU = UK + 33 = US + 31 cirka er det.

Det vigtigste er altid at måle din krop og sammenligne disse mål med hvert mærkes specifikke retningslinjer. Tallene på etiketterne definerer ikke, hvem du er.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ved jeg, om jeg skal bestille en størrelse større eller mindre?

Hvis dine mål ligger mellem to størrelser, så vælg den større størrelse, hvis du foretrækker komfort, og den mindre, hvis du foretrækker en tætsiddende model.

Er italienske størrelser de samme som franske størrelser?

Ja, IT- og FR-størrelser er generelt ens. En italiensk størrelse 44 svarer til en fransk størrelse 44.

Hvorfor varierer min størrelse så meget fra mærke til mærke?

Hvert mærke bruger sine egne mønstre og er rettet mod forskellige kropstyper. Det er normalt, og det siger intet om din krop.

Tilbyder Ma Grande Taille guider til alle kropstyper?

Absolut. Body Optimist skaber indhold specielt designet til kvinder i alle størrelser, med en inkluderende og omsorgsfuld tilgang.

Hvordan konverterer man hurtigt en amerikansk størrelse til en fransk størrelse?

Læg 32 til din amerikanske størrelse. For eksempel giver en amerikansk størrelse 12 en FR 44 (12 + 32 = 44).

Følger større størrelser de samme omregninger?

Ja, omregningsformlerne forbliver de samme. En FR 50 svarer stadig til en UK 22 og en US 18.

Skal du måle dine fødder stående eller siddende?

Stå altid oprejst, da din fod spreder sig en smule under din krops vægt. Sådan vil det være i dine sko.

