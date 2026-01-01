Hun forvandler et barns leg til en haute couture-kjole, og det er fantastisk.

Det er en leg, der hersker på græsplænen ved børnefødselsdage og udfolder sig ved hver eftermiddagste i haven. Denne flerfarvede tunnel, som vi alle har kravlet og gispet efter vejret i, har forladt sandkassen for at pryde silhuetten af en fantasifuld fashionista. Hun har forvandlet den til en skræddersyet kjole, og mod alle odds indfanger hendes kreation perfekt modeugens ånd: finurlig, elegant og finurlig.

Når et simpelt børnespil bliver til et glamourøst stykke tøj

Angelica Hicks ved alt om gør-det-selv-mode. Indholdsskaberen, der nyder at genskabe eksklusive kendislooks med næsten ingenting, henter inspiration fra hverdagsting til at sammensætte sine outfits. Hun tager denne sartoriale disciplin let med sin egen unikke form for humor. Hun gør blidt grin med modeverdenens strenge kodekser og laver noget chikt ud af noget billigt. En sølvguirlande fundet i juleæsker, balloner, en affaldspose eller endda papirkageforme – alt omkring hende bliver en kilde til inspiration.

Hendes seneste geniale strejf? At forvandle et ikonisk barndomslegetøj til en overdådig, arkitektonisk kjole . Dette legetøj har inspireret utallige barndomshistorier, nogle gange i form af en magisk passage, nogle gange en agilitybane. Det er den flerfarvede lærredstunnel: det foldbare, formbare tilbehør, som børn plejede at kravle i. En kilde til angst for nogle, et behageligt billede for andre, for Angelica er det frem for alt midtpunktet i en æstetisk kreation, det bankende hjerte i et outfit, der er lige så måneskinnet, som det er blændende.

Fra legetøjskassen til omklædningsrummet er det et kort skridt. Denne indholdsskaber og improviserede designer, der gør grin med mode og smukt karikerer catwalk-scener, omfavner det latterlige fuldt ud. Med dette hoop-baserede spil formåede hun at skabe en kjole værdig til catwalken: skulpturel, underspillet og unik. Og hun gjorde det med et absolut minimum: et par stumper sort stof, et klip med saksen, og hendes idé blev til virkelighed.

Et opslag delt af Angelica Hicks (@angelicahicks)

Kunsten at se modepotentialet i enhver genstand

Med ironi som sit ledende princip har Angelica samlet over 923.000 følgere på Instagram. Mens store modehuse indhyller deres modeller i dyrebare tekstiler, bruger denne innovative indholdsskaber mindre konventionelle og mere aparte basisingredienser. Denne tunnel, der er forvandlet til en femstjernet kjole, er blot et glimt af hendes kreativitet. Fra toiletpapir til at efterligne det draperede stof i Jennifer Lawrences antikke kjole til et rullegardin til at genskabe tyleffekten i Carey Mulligans Balenciaga-stykke, har denne unge kvinde et talent for kreative løsninger.

Træbark som bustier, et chokoladepapir omdannet til en halskæde, et flagrende myggenet forvandlet til et helkropsoutfit. Angelica er selve indbegrebet af ordet "originalitet". Hun er dets bedste ambassadør. Denne stilfulde Mr. Bean skjuler et sandt talent under sin legende opførsel. Nogle kommenterer endda hendes genbrugte looks: "De er bedre end originalerne."

Et opslag delt af Angelica Hicks (@angelicahicks)

Et opslag delt af Angelica Hicks (@angelicahicks)

En indholdsskaber kendt for sin opfindsomhed

Selvom mode ofte tager sig selv alvorligt, selv i sin mest åbenlyse absurditet, og udviser en kontrolleret frihed, kæmper denne indholdsskaber for total overgivelse og æstetisk bricolage. Hun satiriserer haute couture-stykker og genfortolker modens højdepunkter med sit skarpe øje. Hun beviser, at man kan genskabe et fircifret look med Ferrero Rocher-svampe, bedstemors dækkeservietter, dynebetræk og rester af Babibel.

Selv om de outfits, hun parodierer, er temmelig upraktiske, er det det underliggende budskab, der betyder mest. Stil måles ikke ud fra et outfits pengeværdi, men ud fra den research og indsats, der ligger bag det. Og Angelica tilbyder sin egen fortolkning af mode: sjov, uhæmmet, rudimentær og underholdende.

Hvad skal man lære af det? Hvis du ikke har budgettet til at købe luksusvarer, så vær opfindsom. Find inspiration, ikke i modeblade, men i din femårige nevøs soveværelse.