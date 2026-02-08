Vov at bære badedragtslooket om vinteren: en modeidé, der virker

Om vinteren er temperaturerne næppe gunstige for badetøj. Medmindre du bor på Tahiti og er immun over for kulden, ser disse beklædningsgenstande, der ledsager vores salte dyp i havet, ikke dagens lys i de koldere måneder. Badetøj kan dog også integreres i fleece-tøj og tjene os godt på trods af de lave temperaturer. En stilfuld måde at få mest muligt ud af dem hele året rundt.

Skal man have badedragt på om vinteren? Nej, det er ikke vildt.

At gå rundt i badedragt midt om vinteren uden at blive forkølet synes at være et privilegium for øboere og dem, der bor på den sydlige halvkugle. Det er en luksus, der kun gives til dem, hvis garderobe udelukkende består af t-shirts og tanktoppe, og hvis gåsehud står på toppen ved 25°C. Ellers skal man have utrolig stærk hud eller vikingeblod for at bære en badedragt uden for dens foretrukne sæson. At bære en badedragt om vinteren, når temperaturen er under frysepunktet, og frosten dækker jorden, er praktisk talt uansvarligt. Det er den bedste måde at blive forkølet på, medmindre man er skandinavisk og har tilbragt hele sin barndom med at sove i sneen.

Alligevel er denne badedragt, der er mere egnet til bidende varme end iskold kulde, et alsidigt beklædningsgenstand, og indholdsskaberen @arlindaxnyward beviser det med en sjælden sans for stil. Hun tager dette strand-essentielle ud af sin komfortzone og kombinerer det med uldne, polstrede og hyggelige dele. Mens badedragten i højsommeren ofte bæres sammen med mønstrede saronger, hørbukser og wrap-kjoler, der er nemme at efterlade i sandet, kræver den om vinteren mere dækning.

Fashionistaen, der vover det utænkelige, bytter sandaler ud med rock-inspirerede støvler og strandhåndklæder ud med læderforede eller quiltede jakker for et look, der er halvt sol, halvt sky. En blanding af stilarter og materialer, der overraskende nok ikke kolliderer. Takket være lag-på-lag- teknikken flytter hun grænserne for badedragten, et beklædningsgenstand, der engang blev anset for forbeholdt varme dage og liggestole.

Modeinspiration til at gøre den til din egen i hver sæson

Badedragten, der er naturligt åben for at afsløre huden og syet for at lade solen skinne igennem, er ikke kun til klorbassiner eller overfyldte strande. Selvom det måske ikke virker indlysende, kan den også bæres på snedækket fortov og i isglatte snestorme. Og du behøver ikke at være Kendall Jenner eller Hailey Bieber for at få denne "særlige behandling". Ideen er ikke at gå ud i en lille trekanttop. Vi er ikke her for at konkurrere med den skandaløse Britney Spears.

Intelligens og logik er nøglen. Som fashionistaen med ukonventionel stil råder til, er det bedst at vælge en alsidig stil, der giver illusionen af en bodysuit. For eksempel bliver en gylden badedragt med fine rynker til utrolig elegant hverdagsundertøj. En anden gylden regel for at undgå at se ud som om, du missede dit fly til Punta Cana: lag-på-lag. Mens badedragten dominerer vores silhuet om sommeren, tager den om vinteren plads på bagsædet, som en baggrund. Tricket? Lad den titte diskret frem under en blazer eller bag et tørklæde .

I sin demonstrationsvideo kombinerer indholdsskaberen badedragten med uldnederdele, overdimensionerede bomberjakker, der næsten ser tunge ud, pæne blazere og hæklede elefanthuer. Og for at afværge kuldegysninger, men ikke komplimenter, kombinerer hun smart sit tøj i lag. I hvert outfit sørger hun altid for diskret at overholde reglerne for farveteori.

Disse badedragtsstile er kompatible med vinterlooks.

I sæsonen med drinks under åben himmel, endeløse lejrbål og aftener ved havet er en badedragt praktisk talt et outfit i sig selv. Det er et komplet outfit i sig selv. Men i sæsonen med raclette og lure ved bålet er en badedragt bedst at have på med noget andet. Faktisk foretrækker modeentusiasten i sin eksempelvideo stilarter med finurlige, men fornuftige snit til trist vejr. En badedragt i ét stykke med åben ryg, et asymmetrisk design med høj talje og en simpel bandeau-top. Disse er de uundværlige dele for et strejf af glamour.

Til hverdagsudflugter, vælg en livlig, let sofistikeret badedragt. Og til glamourøse aftener, tag den badedragt frem, du normalt reserverer til afsondrede bugter eller private pools. En snit, der er højt skåret på alle de rigtige steder, kombineret med en let strik eller skræddersyede bukser.

At have badedragt på om vinteren kan virke upassende på papiret, men i praksis er det genialt. Dette beklædningsgenstand, som vi bruger hele sommeren, har også potentiale til hyggelige vinterlooks. En måde at holde et strejf af solskin på huden.