Den store italienske modedesigner Valentinos bortgang: Hvad var hans mest ikoniske stykker?

Damemode
Soraya
Screen vidéo YouTube « La ultima, Alta moda 2008 défilé »

Valentino Garavani, et ikon inden for italiensk haute couture, døde i en alder af 93 år den 19. januar 2026. Som en vigtig figur inden for international luksus efterlader han en enorm stilistisk arv, præget af kreationer, der er blevet legendariske.

Valentino rød, en øjeblikkelig signatur

Fra 1960'erne og frem etablerede Valentino Garavani sin signaturstil gennem en farve, der senere skulle blive uadskillelig fra hans navn: rød. Denne livlige røde farve, et sted mellem karmin og skarlagenrød, fremhæver silhuetter kraftfuldt og elegant. Det er ikke blot et æstetisk valg: "Valentino-rød" er blevet et stilstatement. Denne røde farve er blevet båret af skuespillerinder som Anne Hathaway, Penélope Cruz og Naomi Campbell på verdens mest prestigefyldte røde løbere. Den alene indkapsler husets ånd: kraftfuld, raffineret og tidløs.

Julia Roberts og den sort-hvide kjole ved Oscaruddelingen i 2001

Et af Valentinos mest ikoniske stykker er uden tvivl den kjole, som Julia Roberts bar ved Oscar-ceremonien i 2001, hvor hun modtog prisen for bedste kvindelige skuespillerinde. Det er en arkivkjole designet i 1992, en dyb sort farve med et strejf af hvidt fløjl, dens stil er underspillet og struktureret. Dette øjeblik markerede et vendepunkt: Ikke alene strålede skuespillerinden i et vintage-stykke, men hun bekræftede også Valentinos evne til at skabe tidløse kjoler, der overskrider årtier uden at miste deres glans.

Cate Blanchetts lysegule kjole

Endnu et øjeblik af ynde, endnu en uforglemmelig silhuet: den lysegule kjole, som Cate Blanchett bar ved Oscar-uddelingen i 2005. Denne kreation i silketaft, med sit perfekte fald og flydende elegance, demonstrerer modeskaberen Valentino Garavanis genialitet i at kombinere klassiske former med kromatisk dristighed. Modepressen roste snittets delikatesse og Valentinos evne til at fremhæve en stjerne uden nogensinde at maskere hendes personlighed. Det er en lysende, underspillet kjole, der er blevet ikonisk i Oscar-uddelingens historie.

Brudekjoler fra kongelige og kendisser

Valentino har også været mange berømtheders foretrukne bryllupsdag. Blandt dem prinsesse Madeleine af Sverige i 2013 i en overdådig silkekjole med blonder og perler. Og også Jackie Kennedy til sit bryllup med Aristoteles Onassis i 1968 i et diskret, men yderst sofistikeret outfit.

Valentinos brudekjoler kombinerer romantik og rene linjer, altid med en søgen efter perfekte detaljer. Uanset om det er til dronninger, skuespillerinder eller modeller, har han forvandlet disse personlige øjeblikke til uforglemmelige modeøjeblikke.

En elegance legemliggjort af de største ikoner

Fra det romerske jetset i 1960'erne til Hollywood-skuespillerinder i det 21. århundrede er Valentinos muser talrige. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Gwyneth Paltrow og Zendaya har alle båret hans kreationer.

Valentinos stil er kendetegnet ved rene linjer og luksuriøse stoffer som chiffon, tyl, blonder og crepe, ofte forstærket af delikat broderi. Deres mode er en ode til klassisk skønhed, men aldrig statisk: den udvikler sig med tiden uden nogensinde at opgive sine kerneprincipper – selvom nogle beklager husets mangel på inklusivitet, en desværre almindelig observation i luksusverdenen.

En arv, der overgår mode

Ud over catwalks og røde løbere satte Valentino Garavani sit præg på den moderne visuelle kultur. Hans æstetik påvirkede film, fotografi og endda modearkitekturen. I 2008 trak han sig officielt tilbage fra det modehus, han grundlagde, og overlod tøjlerne til nye designere, samtidig med at han bevarede sin varige arv.

Indtil sine sidste år forblev Valentino Garavani en respekteret og beundret figur, lige så meget for sin kunstneriske vision som for sin personlige elegance. Hans bortgang markerer afslutningen på en æra, men hans indflydelse lever videre gennem arkiver, udstillinger og de utallige kjoler fra mærket, der fortsat inspirerer drømme.

