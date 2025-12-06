Disse ikoniske bukser fra 2000'erne er tilbage denne vinter

Til alle modefans med en kærlig nostalgi for 2000'erne: Denne vinter oplever garderoberne en sand genoplivning. Y2K-stilen gør comeback. Denne vinter er tre nøglebukser fra 2000'erne særligt fremtrædende og generobrer modeshows og vores Instagram-feeds.

Lavtaljede bukser

Hvis ét symbol skulle opsummere 2000'erne, ville det uden tvivl være lavtaljede bukser. Dette snit, ofte kritiseret, men altid ønsket, gør et rungende comeback. Og i denne sæson omfavner vi det uden tøven. Ideen om, at lavtaljede bukser er forbeholdt en bestemt kropstype, er væk: de er blevet et beklædningsgenstand, der passer til alle personligheder og inviterer os til at fejre vores kroppe i al deres unikke karakter.

Et eksempel på et look, der fungerer: lavtaljede bukser brugt med en hvid crop top og loafers for et preppy og flatterende look. De lavtaljede bukser bringer det selvsikre strejf af glamour, der er karakteristisk for 2000'erne, uden nogensinde at blive en karikatur.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Marie (@marie_gms)

Snørebukser

Endnu en ubestridt stjerne i år 2000-garderoben: snørebukserne. Alt andet end generte leger dette skulpturelle stykke med hud, volumen og teksturer. I sin blødere version er snørebåndet diskret og afsløres subtilt gennem en lille åbning; i sin mere dristige version er det hele dækket og forvandler bukserne til et sandt arkitektonisk element.

Det er umuligt ikke at tænke på Christina Aguileras ikoniske look ved MTV Movie Awards i 2001. Snørebukserne fremhæver delikat benene eller hofterne og skaber en subtil kontrast mellem struktur og flydende elegance. Et statement-stykke, bestemt, men perfekt at have på med en grov striktrøje, en overdimensioneret hvid skjorte eller en top, der føles som en second-skin. Nøglen er at finde din egen balance, din egen personlige stil.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Hello Moon Shop ® - ESHOP (@hellomoonshop)

Cargobukser

Cargobukser, der længe har været forbeholdt eventyrlystne eller streetwear-looks, gør nu også comeback med en klar ambition: at blive et must-have til vinteren. Deres XXL-lommer, funktionelle stil og absolutte komfort gør dem til et lige så praktisk, som det er ultratrendy.

Cargobukser klæder alle kropstyper takket være deres flydende fald og omsluttende pasform. Som en ekstra bonus er de lige velegnede til hverdagslooks og aftenudflugter. Du kan bruge dem med en tætsiddende top for at balancere proportionerne, en cropped jakke for at tilføje dynamik til din silhuet eller endda en tekstureret sweater for at lege med kontraster.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Anne-Sophie Bastien (@banso73)

Kort sagt, denne sæson gør de ikoniske bukser fra 2000'erne ikke bare comeback: de etablerer sig som sande essentielle items. Lav talje, snørebånd, cargo-snit ... disse stykker repræsenterer en friere og mere inkluderende mode. En mode, der opfordrer dig til at gøre hver silhuet til din egen, alt efter dine ønsker, dit humør og din personlighed. En mode, der hylder kroppe, stilarter og kreativitet uden nogen begrænsninger.