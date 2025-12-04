Search here...

Her er den nye lykkebringer, der skal erstatte din Labubu

Modetrends
Émilie Laurent
beauty bag charms
@camille.riochet/Instagram

I flere måneder nu har Labubu klamret sig fast til vores håndtasker og hersket over vores lynlåse. Men storheden for disse pelsede plys med deres drilske grin er ved at være forbi. Fashionistas vælger nu mere praktiske og mindre barnlige alternativer. De sætter skønhedscharmes på deres tasker, så de ikke længere behøver at bruge timevis på at lede efter deres makeup i den silkeagtige afgrund af stof.

Farvel Labubu, hej skønhedscharme!

Labubu, disse æstetiske udløbere af barndommens bamser, er på bare et par måneder gået fra at være meget eftertragtede accessories til fortidens levn. I går var Labubu praktisk talt obligatoriske på håndtasker, mens de i dag er forvist fra vores garderober. Disse figurer, en blanding af nuttethed og rædsel, engang beregnet til at personliggøre vores udseende og udtrykke vores personlighed, er nu intet andet end fjerne minder.

Efter at have udløst en kollektiv vanvid, bøjer Labubu-familien sig blidt og giver plads til et tilbehør , der er alt andet end en gimmick. Endnu et taske-vedhæng har overskygget plysdyret i en pelsfrakke, og det er ikke bare dekorativt. Disse er skønhedsvedhængene: Skønhedsprodukter i lilliput-størrelse, der ser ud til at være taget direkte ud af en Lewis Carroll-roman.

Modeillustrationer viser ikke længere skræmmende pelskugler i aggressive farver, men snarere Rhode-lipgloss, sofistikerede blush-etuier og nøgleringe fyldt med hudplejeprodukter. Disse er alle praktiske små beholdere til touch-ups uden at skulle rode i tasken . Disse skønhedscharms, så små at de passer ind i kosmetikken i legetøjskataloger, kombinerer praktisk anvendelighed med fornøjelse.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Bere 🍓 (@withlovebere)

Skønhedsprodukter opbevares bedst uden for posen

Vi ved alle, at en kvindes håndtaske er en sand skattekiste. Når vi leder efter vores læbepomade, er det altid den forkerte. Vi forbander vores rodede taske, indtil vi endelig finder den rigtige ting. Denne nye moderigtige gadget sætter en stopper for alle vores bekymringer. Ikke mere roderi gennem hele din taske for at friske din makeup op eller justere den mellem udflugter.

Vores essentielle skønhedsprodukter er nu let tilgængelige fra håndtaget på vores taske og altid ved vores side. Udover at pryde det, der kan betragtes som en forlængelse af vores arm, lover disse beauty bag-charms øjeblikkelig skønhed. Glamourøse, yndige, smarte og gennemtænkte designede - disse must-have-produkter fra vores makeuptasker, nu i miniatureudgaver, tilfredsstiller vores ønske om øjeblikkelig skønhed og vores behov for individualitet. I modsætning til Labubu, som blot var der for at give os et sideblik, opfylder disse beauty bag-charms et reelt formål (udover at fylde pladsen i vores tasker).

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af nat & nin (@natninofficial)

Læbeprodukter, de nye taskepynt

En miniature neglefil, en highlighter gemt i et gyldent etui med clip-on, en blush gemt i en kobbervedhæng, et hudplejeprodukt ophængt i en dekorativ kæde. I modsætning til de gammeldags lykkebringere formet som kirsebær, overskæg eller ugler er vedhæng til beauty bags designet til at være alsidige. De pynter ikke bare en håndtaske og giver den personlighed; de forbedrer vores image i ordets fulde forstand.

En skønhedsessentiel dukker hele tiden op på forsiden af tasker: læbepleje. Dette giver perfekt mening i de koldere måneder, en årstid, der er særligt tilbøjelig til sprukken og tør hud. Med Glossiers Balm Dotcom Keychain, en banansmagende læbepomade med et finurligt design, og den ikoniske Carmex, en utrættelig tube læbepomade, er vi klar til at møde det kolde vejr og forblive stilfulde.

Med fremkomsten af kawaii-æstetik, som hurtigt vækker vores indre barn, er det svært ikke at bukke under for disse miniature-skønhedsprodukter. Denne trend med charmeformede beauty-tasker beviser ordsproget "alt småt er sødt". Disse alt-i-én-smykker har bestemt mere appel end venskabsarmbåndene fra det sidste århundrede. Vi bærer nu vores must-haves i skønhed over skuldrene, og det er genialt!

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkunstner jonglerer jeg dagligt med stilistiske virkemidler og finpudser feministiske punchlines. I løbet af mine artikler byder min let romantiske skrivestil på nogle virkelig fængslende overraskelser. Jeg nyder at optrevle komplekse problemstillinger, som en moderne Sherlock Holmes. Kønsminoriteter, ligestilling, kropsdiversitet… Som journalist på kanten dykker jeg hovedkulds ned i emner, der sætter gang i debatten. Som arbejdsnarkoman bliver mit tastatur ofte sat på prøve.
