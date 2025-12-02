Search here...

"Wirkin": tasken alle taler om (og som allerede flyver af hylderne)

Fabienne Ba.
En rektangulær taske i kunstlæder med hank og lås, der dukkede op hos Walmart (den amerikanske multinationale detailhandler) i slutningen af 2024, gik viralt på TikTok på grund af dens slående lighed med den ikoniske Hermès Birkin. Denne overkommelige model til 78 dollars, der af internetbrugere kaldes "Wirkin", genopliver debatten om luksuskopier, nu hvor ferien nærmer sig.

Den virale arvtager til den legendariske Birkin

Hermès Birkin, skabt i 1984 og inspireret af Jane Birkin, symboliserer eksklusivitet med sin 40 timers håndlavede produktion, sin brug af premiummaterialer som Togo- eller krokodillelæder og en pris, der ofte overstiger $10.000. Wirkin, lavet af syntetisk læder og masseproduceret, replikerer sin ikoniske silhuet uden logoet og tilbyder et tilgængeligt alternativ, der blev udsolgt utrolig hurtigt i USA via onlinesalg. Fås i flere farver og henvender sig til dem, der ønsker Birkin-æstetikken uden venteliste eller den ublu pris.

Er det en bevidst kopi eller en skjult forfalskning?

Wirkin, der blev klassificeret som en "dupe" – de inspirerede, umærkede kopier, der undgår åbenlys forfalskning – blev fjernet fra Walmart efter mistanke om krænkelse af Hermès' intellektuelle ejendom, en virksomhed kendt for sin strenge juridiske holdning. Ikke desto mindre spreder efterligninger sig nu på andre websteder, hvilket giver næring til en ond cirkel, hvor TikToks viralitet øger salget og trivialiserer statussymbolet. Purister beklager en devaluering af luksuriøst håndværk, mens fans ser det som en legende demokratisering af trenden.

Et fænomen, der rejser spørgsmål om overkommelig luksus

Denne omtale fremhæver fremkomsten af duplikater på massemarkedsplatforme, hvor image har forrang frem for bæredygtighed eller etik. Selvom Wirkin ikke truer Birkins salg – forbeholdt en elite – afslører den en tørst efter øjeblikkelig prestige og forvandler et tidløst accessory til et flygtigt fænomen på sociale medier.

I sidste ende illustrerer "Wirkins" meteoragtige fremgang mindre en simpel modedille end et dybtgående skift i vores forhold til luksusvarer. I de sociale mediers tidsalder, hvor trends skabes på få timer, kan auraen af en legendarisk taske indfanges, tilegnes og genopfindes af et massemarkedsprodukt.

