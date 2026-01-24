Mode: Dette dyreprint vil erstatte leopardprint i 2026

Efter årevis med ubestridt dominans er leopardprint ved at give efter. I 2026 vil et nyt dyreprint overtage vores garderober: tigerprint. Mere grafisk, mere selvsikker og dejligt moderne, er det allerede ved at blive årets mest eftertragtede kattesignatur.

Tigerprint, det nye ikon for "vild chic"

I lang tid var leopardprint synonymt med "vild chic", men moden, i konstant udvikling, har besluttet at opdatere sit "bestiarium". I 2026 er det tigerstriber, der fanger alles opmærksomhed. Mere strukturerede, mere dynamiske, de tilfører silhuetter en ny energi: selvsikre, kraftfulde. Tigerprint erstatter ikke bare leopard; det redefinerer fuldstændigt dens ånd. Hvor runde pletter fremkaldte en "retro sensualitet", tilbyder katteagtige linjer et mere moderne, næsten arkitektonisk look.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Boutique Othilie (@boutiqueothilie)

Fra catwalks til stilikoner

Modehuse tager entusiastisk dette nye print til sig. Nogle bruger det på skulpturelle, genanvendelige kjoler, mens andre bløder det op på hyggelige sweatere i karamel- og sandtoner. Resultatet? En vision af det vilde, der er raffineret, moderne og dybt attraktivt. Denne genoplivning afspejler en søgen efter balance mellem tidløs elegance og rå energi, hvor hvert stykke tøj bliver et stilstatement lige så meget som en fornøjelse at have på.

På catwalks og i gaderne er tigerprint ved at blive et centralt element i kommende kollektioner. Stjerner, modeller og influencers omfavner det allerede og bærer det i frakker, kjoler og afslappede outfits. Denne evne til at tilpasse sig enhver stil gør tigerprint til en sand kamæleon inden for moderne mode, der er i stand til at forbedre enhver personlighed med elegance og karakter.

Sådan adopterer du det uden problemer

Gode nyheder: Dette nye print, uanset hvor dristigt det er, er stadig overraskende nemt at integrere i din garderobe.

For et couture-look kan du for eksempel vælge en lang, flagrende kjole, der elegant følger bevægelsen.

For en urban chic stil skaber en blazer med tigerprint over rå denim en diskret kontrast mellem dristighed og enkelhed.

Hvis du foretrækker et mere diskret præg, er accessories dine bedste allierede: en taske, ankelstøvler eller et bælte er nok til at give et klassisk outfit et strejf af karakter.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af SEROYA (@ser.o.ya)

En naturlig palet, der er nem at matche

En af tigerprintets store styrker ligger i dets varme palet. Dets nuancer af beige, brun og sort harmonerer let med tidløse basisfarver: chokoladefarvet læder, gylden silke, rå denim eller ecru strik. I 2026 vil det blive båret næsten som en ny neutral farve, der er i stand til at strukturere et outfit, samtidig med at det forbliver elegant, lysende og afbalanceret.

Tigerprint er mere end bare en trend, det symboliserer en ny vision for mode: mere bevidst, mere selvsikker og dybt positiv. Det udstråler instinktiv elegance og strålende selvtillid. I 2026 vil du ikke bare bære et print: du vil udstråle en attitude. Attituden hos en selvsikker og udsøgt chik kvinde, klar til at brøle med stil.