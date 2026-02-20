"Wuthering Heights": Hvordan denne film inspirerer vores garderobe

Handlingen i "Wuthering Heights", der er bragt til skærmen af den utrolige Margot Robbie og hendes karismatiske medspiller Jacob Elordi, finder sted på Yorkshire-heden i det 19. århundrede. I filmatiseringen bytter skuespillerinden Barbies slikrosa farve ud med uldkapper og imponerende kjoler fra den gådefulde Catherine Earnshaw. Og denne dramatiske stil giver genlyd i vores moderne garderober. Det handler ikke om at slentre rundt i periodetøj; det handler om balance.

Den fascinerende dresscode i Wuthering Heights

Filmen "Wuthering Heights", der allerede er hyldet som årets romantiske komedie, trækker på den store Emily Brontës litterære fantasi og transporterer publikum til et vildt, vindblæst landskab domineret af grå himmelstrøg. Kostumerne er, ligesom hovedpersonerne, dramatiske, overdådige og respektløse. Kort sagt, de har karakter. Den dominerende stil? Gotisk-romantisk, en smart blanding af pufærmer og mørke nuancer, tynde bluser og læderunderskørter.

Desuden, selvom disse stoffer måske har opildnet purister inden for engelsk litteratur, der pegede på en overdreven frihed med den victorianske dresscode, fik de bestemt fashionistas hjerter til at løbe amok. Skandaløse røde, udsmykkede korsetter båret i rustik stil, flagrende bluser, rigelige flæser og flatterende draperinger. Den neo-victorianske æstetik i "Wuthering Heights" springer fra fiktion til at pryde vores silhuetter. Bortset fra at medmindre du har et maskebal eller en kostumefest i horisonten, er det svært at adoptere de voluminøse outfits fra den fyrige Catherine Earnshaw i jeans- og sneakers-æraen.

Det er dog også muligt at legemliggøre denne rebelske karakter uden at føles som om, man er vågnet op i den forkerte æra. Du skal blot vælge stykker individuelt, blande stilarter og lege med detaljerne. Og dér har du det: et signaturlook værdigt til Brontës sider, et look der straks fanger øjet.

Det er en kunst at kopiere filmens stil uden at få den til at se gammeldags ud.

Du kan være sikker på, at Margot Robbie ikke er den eneste, der kan bære røde fløjlskapper, rokokosmykker, XXL-kjoler og organza. Selv hvis alt ser ud til at passe Hollywoods modelstuderende, kan vi tage hendes essentielle modeelementer på settet og sætte dem i en anden kontekst.

Det kræver dog lidt erfaring at afprøve denne charmerende gammeldags stil. At klæde sig som Cathy er en risiko og kan nogle gange se gammeldags ud. Heldigvis har vi allerede et godt fundament i Emerald Fennells filmatisering, hvor hun tilføjede sit personlige præg til scenetøjet.

Ideen er at hente inspiration fra Cathys garderobe for at forbedre et outfit eller tilføje et strejf af stil, ikke at kopiere hendes look præcist. Derfor bruges blonder sparsomt i enderne af ærmerne eller i kanten af en top. Organza egner sig til gennemsigtighed og bliver det primære stof til vores bluser. Krinolinernederdele finder derimod mere moderne variationer og optager mindre plads på benene. Den uberørte bluse med sit barokke præg parres med svajede jeans eller lædernederdele.

Til sidst bryder vi den "poetiske" tilgang med mere "rock"-sko som ankelstøvler med firkantet snude eller urbane sneakers. For at få vintage-looket til at fungere for os, har vi brug for kontrast.

Dette er de modestykker, der kræves til et Brontë-look.

For at lade Cathys karakter påvirke vores stil og overtage vores garderobe, behøver vi kun nogle gode basisvarer. Vores klædeskab kan nemt blive en tidsmaskine. For at skabe outfits, der får dig til at føle dig som en heltinde fra en periode, er her de bedste moderetningslinjer fra "Wuthering Heights":

Bomuldskjoler. Udover at være utroligt behagelige, fremkalder disse bomuldsstykker Cathys vilde og naturlige sjæl. De ser bedst ud med flæser eller off-shoulder-kjoler.

Smykker, der ser ud til at komme fra et arvestykke. En medaljon med flere refleksioner, en ring med en stor diamant, en halskæde af kostumeperler eller en guldbroche. Smykket fremhæver sin tilstedeværelse på huden.

En bluse med pufærmer. Dette stykke tøj alene legemliggør hele identiteten af "Wuthering Heights". Både klassisk og bohemeagtigt, det skaber en balance mellem ren enkelhed og ubekymret overflod. Og der er lagt vægt på detaljerne: broderet kant, jabotkraver…

Udsøgte korsetter. Korsettet, der engang var genstand for undertrykkelse, genopfundet af Bridgerton og derefter Wuthering Heights, er nu primært dekorativt. Det er ikke længere det samme stof af sociale begrænsninger, som det engang var, blot en afspejling af god smag. Broderet, pyntet med blonder eller iriserende mønstre, er korsettet en smuk tilføjelse til enhver garderobe.

Selvom instruktøren af "Wuthering Heights" har foretaget nogle justeringer af Brontës kostumer, kan vi gøre det samme og tilføje vores eget personlige præg. Efter den mørke æstetik fra Wednesday og Bridgertons Regency- stil udforsker vi et andet tema fra fortiden.