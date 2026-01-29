Search here...

Rihanna genopliver trenden med XXL-øreringe under sit besøg i Paris

Modetrends
Naila T.
@badgalriri/Instagram

I Paris beviste Rihanna endnu engang, at stil kan være en dristig og glædelig legeplads. Under Haute Couture Fashion Week forår/sommer 2026 (20.-25. januar) bragte hun XXL-øreringe tilbage i rampelyset og forvandlede et simpelt tilbehør til et sandt udtryk for selvtillid og styrke.

Et syn, der ikke gik ubemærket hen.

I Paris for at deltage i Diors haute couture-show fulgte Rihanna ikke bare trendene: hun legemliggjorde dem med det samme. Efter showet – det allerførste for den nye kunstneriske direktør Jonathan Anderson – blev hun set til afterpartyen i et outfit, der var fremhævet af en spektakulær detalje. Den aften var det hendes øreringe, der stjal showet og mindede alle om, at stil kan være udtryksfuld og stærkt selvsikker.

Disse øreringe har deres oprindelse i en personlig og poetisk historie. Den irske designer Jonathan Anderson siges at have modtaget en buket alpevioler fra John Galliano, den ikoniske figur i House of Dior, lige før han færdiggjorde sin kollektion. Denne symbolske gestus gav anledning til en kraftfuld blomsteræstetik, hvor blomsten bliver en visuel talisman, et bindeled mellem erindring, skabelse og overlevering. Forvandlet til spektakulære smykker repræsenterer disse alpevioler en følsom, udtryksfuld og dybt moderne couture, som Rihanna har båret med naturlighed og selvtillid.

XXL-krøller, lookets sande stjerner

Da hun forlod Dior-festen, var alles øjne rettet mod Rihanna og hendes overdimensionerede blomsterøreringe. Inspireret af dem, der blev set på catwalken, afbildede de gigantiske, tredimensionelle cyklamener i nuancer af hvid og lilla. Disse skulpturelle blomster indrammede elegant hendes ansigt og tilføjede øjeblikkeligt karakter til hendes outfit bestående af en hvid t-shirt, straight-leg jeans, pumps og et kunstpelstørklæde.

Budskabet er klart: du behøver ikke at overdrive for at være bemærkelsesværdig. Et enkelt iøjnefaldende tilbehør, valgt med omhu, er nok til at forvandle et outfit og få dig til at føle dig stærk, smuk og helt og holdent dig selv.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af StyleVitae (@stylevitae)

En tendens, der eksploderer på sociale medier

Ikke overraskende gik Rihannas billeder hurtigt viralt på sociale medier. Fashionistas, stylister og stilentusiaster roste hendes unikke evne til at spotte statement-items og gøre dem til et must-have. XXL-øreringe, der allerede var set ved Dior-showet, blev øjeblikkeligt identificeret som sæsonens vigtigste accessory.

Hvorfor sådan entusiasme? Fordi de tilbyder en enkel og glædelig måde at udtrykke sin personlighed på, at fejre sit ansigt, sine ansigtstræk og sit udseende, uden kompromis eller begrænsninger.

Hvordan integrerer man XXL-krøller i sin hverdag?

Gode nyheder: Du behøver ikke et modeshow eller en rød løber for at rocke overdimensionerede øreringe. De finder nemt vej ind i din hverdagsgarderobe og tilføjer stil og et strejf af ubesværet chic. Her er et par tips til at integrere dem:

  • Vælg udtryksfulde former: blomster, spiraler, hjerter, dråber eller organiske former bringer bevægelse og indrammer ansigtet smukt.
  • Vælg lethed: harpiks, stof, åbent metal eller genbrugsmaterialer giver volumen uden at tilføje vægt.
  • Skab kontrast: Kombiner dine XXL-øreringe med et simpelt outfit - ensfarvet t-shirt, en struktureret blazer, en minimalistisk kjole - for at lade tilbehøret fuldt ud udtrykke sig.
  • Leg med din frisure: opsat hår, en rodet knold eller en kort klipning vil fremhæve dine krøller endnu mere.
  • Udforsk de tilgængelige muligheder: mange mærker og designere tilbyder catwalk-inspirerede designs til overkommelige priser og i en bred vifte af stilarter.

Kort sagt er XXL-øreringe mere end bare et fashion statement. De repræsenterer en måde at hævde sig selv på, fejre dit ansigt, din krop og din stil uden at forsøge at falde i baggrunden. Ligesom Rihanna inviterer de dig til at være modig, legesyg og udtrykke dig selv med glæde og selvtillid. Uanset om du bærer dem til en bytur, en arbejdsdag eller blot en kop kaffe med venner, minder disse overdimensionerede smykker dig om, at din stil er en forlængelse af din personlighed – og at din personlighed fortjener at blive set, fejret og hyldet.

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer de samfundstendenser, der former vores kroppe, vores identiteter og vores forhold til verden. Det, der driver mig, er en forståelse af, hvordan normer udvikler sig og transformeres i vores liv, og hvordan diskurser om køn, mental sundhed og selvbillede gennemsyrer hverdagen.
Den skandinaviske detalje, der transformerer frakker denne vinter

