Rynket, plettet og falmet tøj: hvorfor uperfekthed er ved at blive en fast bestanddel af den nuværende mode

Har du en ketchupplet på din t-shirt eller et gabende hul i dine jeans? Disse slidmærker, der engang blev betragtet som dealbreakers, er nu de nye symboler på luksus. Disse beklædningsgenstande, der har overlevet utallige urbane eventyr og bærer præg af dit aktive liv, besidder en charme, som helt nye stykker mangler. Gennem deres syninger fortæller de en historie: en mere tolerant og levende mode.

Slidt tøj ser ikke længere malplaceret ud

På modeugens catwalks promoverer de store modehuse en mere rustik og mindre idyllisk stil. Hvor de i årevis vænnede os til skarpe silhuetter, sprøde blazere, skræddersyede bukser og pletfri kjoler, varsler de i dag tilbagevenden af slidt læder, revne T-shirts og gulnede jeans. De omfavner vintage-charme, stofskraber og falmede effekter. De stykker, der vises frem på catwalken, trodser det hellige ideal om perfektion og de evige regler for god smag.

Hos Prada, for eksempel, giver herreskjorterne og -jakkerne illusionen af at være blevet slæbt gennem snavs eller gnidet for meget mod kontorgulvet. Disse bevidst indgroede pletter, der er indarbejdet i designet, er opfattet som motiver i sig selv. Hos Chanel er taskerne bevidst bulede og misformede, som om de var blevet klemt for tæt mod deres ejers arm. Miu Miu og Acne Studios hylder slidt læder, mens Balenciaga genoptager jeans, der er revet i stykker til det ekstreme og næsten intet efterlader andet end lasede rester. Dette er ikke en visuel kakofoni, men et nyt perspektiv på mode. Tøj er ikke længere et statisk materiale; det er en snakkesalig historiefortæller, et blankt lærred, der bare venter på at blive fyldt.

Huller, pletter og andre æstetiske ufuldkommenheder ses ikke længere som fejl, der skal rettes med en nål eller pletfjernerspray, men som merværdi, som et bevis på liv. Bortset fra at det at bære slidt tøj stadig synes at være et privilegium for en elite: dem, der hengiver sig til designertøj. Med andre ord kan ikke alle udføre en Banksy-agtig garderobetransformation.

Tilføjer et strejf af sjæl til dit look

For bare få år siden slentrede enhver fashionista forbi i rene boblekjoler, pastelfarvede slipkjoler og fejlfrie ensembler. I dag bytter de deres sprøde tøj ud med krøllet tøj, falmede jeans fyldt med utallige slid og splattede toppe. De lader ikke længere bare en strop falde af skulderen eller foregive ubesværet chic; de omfavner deres tøjs skæbne.

Og til alles overraskelse fremstår de ikke som trængende eller fattige. Disse tegn på slid er som ar på vores hud: de fortæller historier om ulykker, fejl og travle dage. De skjuler en hel verden. Dette tøj, som vi ville have repareret i hast, bliver til åbne bøger. De besidder en følsomhed mere end en æstetik.

I teorien er denne mere jordnære tilgang til mode ret positiv, men i praksis er den ikke så overkommelig. Store modehuse imiterer vintage-stilarter på nyt tøj og tilpasser genbrugsbutikkers æstetik til varer, der koster flere millioner dollars. De begår bevidst tekstilkriminalitet uden at lade tøjet ældes naturligt, hvilket i nogen grad underminerer deres oprindelige principper.

Hvad dette siger om den nuværende mode

På den anden side af omklædningsrummet eller bag badeværelsesdøren har vanerne fuldstændig ændret sig. For et par måneder siden var vi omhyggelige med at holde vores makeup minimal og naturlig, vi justerede vores skjortekraver med millimeterpræcision, og vi granskede vores outfits og ledte efter den mindste ufuldkommenhed. Nu er filosofien omvendt: slidt tøj er lige så eftertragtet som udsøgte kreationer friske fra atelieret. Og dette er ikke en slags finurlig dille eller bare endnu en populær trend. Det er et tegn på en mere primal, mindre photoshoppet mode, en mere udtryksfuld og mindre kodificeret stil.

At bære en bevidst krøllet skjorte eller falmede jeans er næsten en symbolsk gestus. Vi forsøger ikke længere at skjule tidens gang eller slitage på ting. Tværtimod fremhæver vi dem. Som om tøj bliver en forlængelse af en venligere, mere selvmedfølende tankegang. Mindre kontrol, mere autenticitet.

Skal man være Kendall Jenner eller Mary-Kate Olsen for at bukke under for denne trend med bevidst slidt tøj? Ikke nødvendigvis. For at adoptere denne stil, som ville få selv de mest pripne fashionistaer til at krympe sig, så køb brugt. Disse vintage-agtige beklædningsgenstande garanterer et look, der udstråler karakter.