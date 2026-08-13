Dette tøj, der engang blev betragtet som "uflatterende", vil blive trendy inden udgangen af 2026.

I årevis har moden fortalt os, hvad vi skulle undgå for at "fremhæve vores figur". "For baggy", "for langt", "for dækkende": visse stykker tøj havde et dårligt ry. I efterår/vinter 2026/2027 får de hævn og etablerer sig som nøgletrends.

Den lange striktrøje kommer ud af skabet

Længe forbundet med indendørskomfort eller beskyldt for at tynge silhuetten, har den lange striktrøje gennemgået en komplet transformation. I denne sæson er den endda blevet et nøgleelement i garderoben. Den optræder i ribbet, grafisk eller sildebensstrik, ofte parret med knæhøje støvler og matchende stykker tøj. Dens naturligt kraftige fald giver den en smuk form og skaber et struktureret look uden at skulle stive silhuetten op.

Resultatet? Et varmt, behageligt og elegant stykke tøj, der giver dig mulighed for at skabe et outfit, der både er hyggeligt og selvsikkert. Et bevis på, at det, der engang blev betragtet som "for meget", i sidste ende kan blive præcis det, der giver et outfit dets karakter.

Den overdimensionerede frakke omfavner sin volumen

Der var engang, hvor frakker skulle følge kroppens konturer eller risikere at overdøve silhuetten. I 2026 ser denne regel (endelig) ud til at være blevet pensioneret. Overdimensionerede frakker er det helt store, lavet af varme materialer som uld, med generøse volumener og nemme farver: kamel, jordfarvede toner eller dybe nuancer. Her er målet ikke længere at definere kroppen gennem tøj, men at lege med proportioner.

Og det er netop det, der gør denne trend så tiltalende: en løstsiddende frakke kan skabe et sofistikeret, moderne og exceptionelt behageligt look. Du kan pakke dig ind i den uden at føle, at du skal vælge mellem komfort og stil.

Sweaterkjolen er både stilfuld og behagelig.

Engang kritiseret for at være "for formløs", er sweaterkjolen også på vej tilbage. Og den behøver tydeligvis ikke længere at undskylde for at være behagelig. I ribbet eller kabelstrik kan den bæres alene som et komplet outfit, med et tyndt bælte til at fremhæve taljen og knæhøje støvler for at tilføje struktur til looket.

Trenden fortæller en ret opmuntrende historie: komfort betragtes ikke længere nødvendigvis som stilens fjende. Et outfit kan være blødt, praktisk, varmt og meget stilfuldt på samme tid.

Lagdeling bryder de gamle regler

Lag på lag med tøj, der engang virkede uforeneligt? Det er netop en af sæsonens mest tiltalende idéer. Et tyndt stykke tøj over en strik, en jakke kombineret med en nederdel, bevidst blandede stoffer og stilarter: lag på lag i 2026 behøver ikke at være perfekt koordineret for at fungere. Tværtimod kommer dens charme nogle gange fra det uventede touch.

Hvad der måske blev betragtet som en "smagsfejl" bliver til et ægte stilistisk valg. Blandingen giver mulighed for at lege med teksturer, volumener og kombinationer, samtidig med at tøjet nemt kan tilpasses forskellige temperaturer.

Hvad nu hvis "smigrende" ikke længere var det rette kriterium?

Disse fire trends har én ting til fælles: De blev længe afvist, fordi de blev beskyldt for ikke at være flatterende nok. Men hvad betyder denne berømte "flattering" egentlig? Ofte blev udtrykket brugt til at beskrive tøj, der var beregnet til at "slanke", "forlænge", "strukturere" eller "korrigere" bestemte dele af kroppen. Et meget restriktivt syn på tøj, som kunne give indtryk af, at man konstant skulle "optimere sit udseende".

I dag synes tøj (endelig) at blive mere værdsat for, hvad det giver: at bevæge sig frit, at føle sig godt tilpas, at holde sig varm, at udtrykke sin personlighed eller blot at have noget på, vi kan lide.

Trends kommer og går, men din stil forbliver.

Pas på ikke at gøre denne ændring til en ny regel. Trends kommer og går, forsvinder og vender nogle gange tilbage et par år senere med et nyt mærke. Og frem for alt er du absolut ikke forpligtet til at følge trenden. Kan du lide en lang striktrøje? Tag den på. Appellerer en sweaterkjole slet ikke til dig? Intet problem. Det, et magasin, en catwalk eller sociale medier præsenterer som "trendy", er aldrig ment som obligatorisk. På samme måde kan et stykke tøj, der er erklæret "ude af mode", stadig sagtens appellere til dig. Din stil behøver ikke at være synkroniseret med modekalenderen for at være legitim.

Den virkelige trend? Tag tøj på, der afspejler, hvem du er.

Slutningen af 2026 viser i sidste ende, at flere silhuetter kan sameksistere uden at nogen af dem præsenteres som den "rigtige måde at klæde sig på". Måske er dette den mest interessante ændring: at udvide mulighederne i stedet for at erstatte en liste over forbud med en ny liste over "trends at følge".

Tøj er jo også til for at få dig til at have det godt. Og hvis det stykke tøj, der engang blev beskrevet som "uflatterende", netop er det, du har det bedst i, er det nok en glimrende grund til at have det på.