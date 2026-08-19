Pink er ikke længere kun for kvinder: "maskulin" mode bryder reglerne

Pink, der længe har været henvist til kategorien "feminin farve", sætter nu sit præg på mændenes garderober. Pudderrosa, lakserød, hindbærrød eller endda fuchsia: den findes i uendelige nuancer og bæres med selvtillid. Og hvad nu hvis den virkelige trend i sidste ende simpelthen er at klæde sig, som man vil?

Pink har aldrig haft et køn.

"Pink for kvinder", "blå for mænd": denne association virker velkendt, næsten indlysende. Alligevel er den hverken universel eller tidløs. I begyndelsen af det 20. århundrede rådede nogle amerikanske publikationer drenge til at bære pink, der blev betragtet som en "lysere og mere passende farve" til deres garderobe, mens blå nogle gange blev forbundet med større delikatesse.

Den berømte pink-feminine, blå-maskuline duo etablerede sig primært gradvist i 1940'erne og 1950'erne. Et simpelt bevis på, at farver ikke har noget iboende køn: det er samfundene, der tilskriver dem betydninger, og disse betydninger kan udvikle sig.

Faktisk, før vestlig herremode blev meget mere underspillet fra slutningen af det 18. århundrede og fremefter, bar mænd fra overklassen let farverigt, broderet og rigt dekoreret tøj. Lyserødt kunne dengang fremkalde elegance, raffinement eller endda social status.

Fra pudderrosa til fuchsia: der er en stil for enhver smag.

I dag behøver lyserød ikke længere at være provokerende for at finde sin plads i en "maskulin" garderobe. Den integreres simpelthen i en garderobe, der i stigende grad omfavner farver og forskellige stilarter. Herrekollektionerne forår/sommer 2026 bekræftede dette endnu engang med talrige bløde, umættede nuancer: laksefarvet, amarant, "Himalayan salt"-rosa… Nuancer, der er lette at tage til sig, selvom du aldrig har turdet tage springet.

Til et første forsøg, vælg pudderrosa, støvet rosa, palisander eller laksefarvet. Disse nuancer passer meget godt sammen med klassiske farver som ecru, grå, brun, khaki eller marineblå.

En lyserød t-shirt med rå denimjeans? Enkelt og effektivt.

En pastelfarvet skjorte under en beige eller marineblå blazer? Elegant uden at være for prangende.

En hindbærsweater med chokoladebrune bukser? Du får en mere dristig silhuet, men stadig let at have på.

Og hvis du foretrækker et iøjnefaldende look, er der intet, der forhindrer dig i at gå efter en lyserød farve. Et par sneakers, en kasket, et par sokker eller et tørklæde er alt, hvad der skal til for at tilføje et strejf af farve til et mere neutralt outfit.

"Herre"-mode kan endelig ånde

Det mest interessante aspekt af denne udvikling er måske ikke den lyserøde farves tilbagevenden, men den frihed, der følger med. At bære lyserød siger intet om din personlighed, din identitet eller din maskulinitet. En farve er en farve: du kan bare lide den.

Der forskes i, hvordan tøj kan påvirke vores opfattelse af kønsroller. En undersøgelse foretaget i Japan tyder på, at det at se flere mænd i lyserødt kan bidrage til at reducere visse traditionelle associationer mellem farver og maskuline eller feminine stereotyper. Mode besidder således reel magt: magten til at gøre normer mindre rigide, simpelthen ved at vise, at der er utallige måder at klæde sig på.

Stop med dikteringerne: Tag det på, der passer dig

Den gode nyhed er, at der ikke er nogen regler, der dikterer, at mænd skal bære blåt, sort eller gråt, ligesom der ikke er obligatoriske farver for kvinder. Kan du lide pink? Brug det. Foretrækker du grønt, gult, lilla eller mønstre? Gør det. Elsker du sort fra top til tå? Det er også helt fint.

Mode har intet køn. Det er et rum for udtryk, kreativitet og frihed. Det behøver ikke at tilpasse sig stereotyper, påbud, normer eller diktater, der hævder at bestemme, hvad du skal have på.

Pink behøver ikke at "erobre" herretøj; det var der allerede. Dens øgede synlighed er primært en påmindelse om en velkommen sandhed: din garderobe er din. Så uanset om det er et pink jakkesæt, en laksefarvet skjorte, en støvet rosa sweater eller et fuchsia-agtigt tilbehør, skal du blot vælge, hvad du kan lide, hvad der smigrer dig, og hvad der får dig til at føle dig godt tilpas. I sidste ende er den bedste dresscode din egen.