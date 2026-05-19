Bella Hadid gjorde en slående ankomst til Cannes iført en gylden kjole.

Den 18. maj 2026 optrådte den amerikanske model Bella Hadid meget omtalt ved en stor velgørenhedsgalla i Le Cannet i forbindelse med filmfestivalen i Cannes. Hun valgte et slående lysende look, draperet i en lang, glitrende guldkjole, der fangede rampelyset. Denne optræden tjente som en påmindelse, om nødvendigt, om hendes unikke tilstedeværelse på den internationale røde løber.

En glitrende guldkjole

Hendes gyldne kjole, som var midtpunktet i denne optræden, udstrålede en strålende og varm elegance. Stoffet, der var fremstillet til at give en kontinuerlig glitrende effekt, indfangede hvert eneste glimt af lys og forvandlede hvert eneste skridt af Bella Hadid til et spil af refleksioner. Denne gyldne palet, der var særligt velegnet til aftenbegivenheder, gentog den storslåede tradition for gallakjoler og gav Bella Hadids silhuet en næsten mytisk dimension. Klædebeklædningens flydende fald, fri for overdreven ornamentik, fremhævede selve stoffet som den primære kilde til glans.

Et strålende udseende

Denne gyldne kjole blev suppleret af et omhyggeligt gennemtænkt makeup-look, der respekterede den overordnede farvebalance. Bella Hadids ansigt, oplyst af en frisk og strålende teint, valgte en underspillet elegance. Hendes naturligt stylede hår faldt frit ned over skuldrene og bevægede sig yndefuldt med hver bevægelse. Langt fra at forsøge at konkurrere med kjolen gennem talrige accessories, foretrak Bella Hadid en slående tilstedeværelse centreret omkring lys og tekstur, et stilistisk kendetegn for hendes mest succesfulde optrædener.

En meget omtalt tilstedeværelse i Cannes

Sammen med sin 26-årige bror Anwar og deres mor Yolanda gjorde Bella Hadid en slående entré ved gallaen. Denne optræden var en del af en allerede travl Cannes-kalender for modellen. Dagen før var hun blevet set ved premieren på filmen "Garance", der blev præsenteret i konkurrence på festivalen, sammen med sin bror. Denne stærke tilstedeværelse under hele festivalen vidner om den centrale rolle, som mode stadig spiller i Cannes' økosystem, i krydsfeltet mellem film, den røde løber og nye internationale stilikoner.

Med denne guldfarvede kjole leverer Bella Hadid et af de mest genkendelige looks fra den 79. Cannes Film Festival. En mesterklasse i stil, hvor lys, stof og makeup kombineres for at skabe et uforglemmeligt look.