Model Bella Hadids røde kjole fascinerer internetbrugere

Den amerikanske model Bella Hadid vakte røre på Instagram ved at reposte en rød kjole med en dyb slids, som hun havde båret på filmfestivalen i Cannes, og genoplive dermed interessen hos sine følgere.

En Instagram-retrospektiv for at fejre Cannes

Bella Hadid benyttede Cannes Film Festival 2026 (12.-23. maj) til at give sine Instagram-følgere et tilbageblik på sine mest mindeværdige optrædener på Croisetten. Hun postede en montage af sine yndlingslooks, samlet over ni år med deltagelse i en af verdens mest sete kulturelle begivenheder.

Billedteksten, enkel, men veltalende, sætter tonen: "Ni år af min yndlingsuge." Dette opslag bekræfter den særlige tilknytning, modellen har til denne prestigefyldte begivenhed, hvor hun har etableret sig som en af de mest imødesete skikkelser gennem sæsonerne.

Den røde kjole, der ikke går ubemærket hen

Blandt de mange outfits, der blev samlet i hendes retrospektive udstilling, fangede ét stykke især internetbrugernes opmærksomhed: en iøjnefaldende rød maxikjole med et asymmetrisk snit med én skulder. Den livlige farve, skræddersyet til Cannes-spotlightet, afspejler traditionen med festivalens røde løbere. Bella Hadid vakte furore under denne optræden og gav outfittet auraen af et ikonisk øjeblik.

Kjolen udmærker sig først og fremmest ved en høj slids i siden, der strækker sig langt op ad låret, hvilket giver silhuetten en dynamisk bevægelse. Derudover er der adskillige udskæringer langs stoffets sider, der skaber et kontrastspil mellem bare og tildækkede områder. Ud over udskæringerne bruger kjolens struktur asymmetri til at skabe en slående visuel effekt. Kun én skulder er dækket i et rent snit, der giver energi til overlinjen. Stoffet flyder derefter ned til gulvet i en flydende kaskade, afbrudt af rynkede læg i taljen.

Smykker og hæle fuldender billedet

For at fuldende looket valgte Bella Hadid omhyggeligt udvalgte accessories. Hendes ører var pyntet med fine øreringe, hendes håndled med et diskret armbånd og hendes fingre med adskillige iøjnefaldende ringe, der tiltrak øjet uden at overskygge kjolen. Ensemblet blev fuldendt med et par høje hæle, valgt til at komplementere sideslidsen.

Bella Hadid, en stamgæst på den røde løber i Cannes

Dette indlæg tjener som en påmindelse om, hvordan Bella Hadid er blevet en af de mest ikoniske skikkelser på Cannes Film Festival. Siden sine første optrædener på Croisetten har hun skabt sig et ry som et modeikon, hvor hun har vist et væld af fantastiske outfits og gjort sig bemærket. Hendes gentagne optrædener på festivalen har sat et uudsletteligt præg på den kollektive hukommelse og givet næring til modemagasinernes retrospektiver år efter år. Hvert år får hendes outfits betydelig medieopmærksomhed og inspirerer internationale redaktionelle teams.

Et opslag der sætter internettet i brand

Ikke overraskende skabte Bella Hadids retrospektive opslag en øjeblikkelig bølge af reaktioner på de sociale medier. Kommentarer strømmede ind fra hendes følgere, der roste hendes sans for stil og den konsistens og dristighed, der har været i hendes modevalg gennem årene. Alene den røde kjole med den dristige slids fangede en stor del af entusiasmen, og mange kaldte den "et af de smukkeste looks, stjernen nogensinde har vist på Croisetten".

Med blot et par gendelte billeder har Bella Hadid endnu engang demonstreret sin indflydelse på modeverdenen. Hendes røde kjole med en dristig slids, som hun tidligere havde båret på en filmfestival i Cannes, fortsætter med at fange opmærksomheden flere sæsoner efter sin første optræden.