Ved poolen giver Elizabeth Hurley sine råd til, hvordan man bliver fotograferet.

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley er et ubestridt ikon inden for sommerbilleder. Hun delte for nylig sit bedste tip til at tage fantastiske billeder ved poolen på Instagram.

Et Instagram-opslag, der skaber reaktioner

Elizabeth Hurley mestrer kunsten at tage solkyssede selfies. Hun lagde en række billeder fra poolen op på sin Instagram-konto, hvor hun poserer og slapper af i solen. Hun delte ikke blot disse billeder, men ledsagede dem med en besked, der hurtigt blev et praktisk tip til alle, der frygter at tage billeder i strandtøj. Denne venlige og humoristiske tilgang udløste straks en bølge af entusiastiske reaktioner fra hendes følgere.

Hans første tip: læg dig ned

I billedteksten til sit opslag går Elizabeth Hurley direkte til sagen: "Det kan være skræmmende at blive fotograferet, så her er mit bedste tip: LÆG DIG NED!!" Skuespillerinden understreger effektiviteten af denne stilling: i en vandret position strækker kroppen sig naturligt, og de sædvanlige selvbevidste vinkler forsvinder magisk. Ifølge Elizabeth Hurley er det det ultimative trick, tilgængeligt for alle, uden behov for filtre eller studiebelysning.

Solbriller, "uundværlige allierede"

Den anden søjle i Hurley-metoden: solbriller. Dette sommertilbehør spiller en dobbeltrolle i hendes teknik. Det beskytter naturligvis øjnene mod direkte sollys, men det tilføjer også en stilfuld dimension til billedet og udstråler øjeblikkeligt et strejf af selvtillid. Kombineret med den tilbagelænede position fuldender solbrillerne en simpel ligning ifølge Elizabeth Hurley: et elegant og vellykket billede på få sekunder, uden overdreven forberedelse eller kompliceret iscenesættelse.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)