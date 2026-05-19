Ved poolen giver Elizabeth Hurley sine råd til, hvordan man bliver fotograferet.

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1 / Instagram

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley er et ubestridt ikon inden for sommerbilleder. Hun delte for nylig sit bedste tip til at tage fantastiske billeder ved poolen på Instagram.

Et Instagram-opslag, der skaber reaktioner

Elizabeth Hurley mestrer kunsten at tage solkyssede selfies. Hun lagde en række billeder fra poolen op på sin Instagram-konto, hvor hun poserer og slapper af i solen. Hun delte ikke blot disse billeder, men ledsagede dem med en besked, der hurtigt blev et praktisk tip til alle, der frygter at tage billeder i strandtøj. Denne venlige og humoristiske tilgang udløste straks en bølge af entusiastiske reaktioner fra hendes følgere.

Hans første tip: læg dig ned

I billedteksten til sit opslag går Elizabeth Hurley direkte til sagen: "Det kan være skræmmende at blive fotograferet, så her er mit bedste tip: LÆG DIG NED!!" Skuespillerinden understreger effektiviteten af denne stilling: i en vandret position strækker kroppen sig naturligt, og de sædvanlige selvbevidste vinkler forsvinder magisk. Ifølge Elizabeth Hurley er det det ultimative trick, tilgængeligt for alle, uden behov for filtre eller studiebelysning.

Solbriller, "uundværlige allierede"

Den anden søjle i Hurley-metoden: solbriller. Dette sommertilbehør spiller en dobbeltrolle i hendes teknik. Det beskytter naturligvis øjnene mod direkte sollys, men det tilføjer også en stilfuld dimension til billedet og udstråler øjeblikkeligt et strejf af selvtillid. Kombineret med den tilbagelænede position fuldender solbrillerne en simpel ligning ifølge Elizabeth Hurley: et elegant og vellykket billede på få sekunder, uden overdreven forberedelse eller kompliceret iscenesættelse.

En besked, der skal kvalificeres

Elizabeth Hurley har etableret sig som en fremtrædende figur inden for model- og filmbranchen, især gennem sine roller i "Austin Powers" og "Bedazzled", samt sit langvarige partnerskab med Estée Lauder. Hun leder også sit eget badetøjsmærke, Elizabeth Hurley Beach. Denne publikation er derfor en fortsættelse af en tilgang, som den britiske skuespillerinde har dyrket i årevis.

Det er dog vigtigt at huske et afgørende punkt: Der er ingen "rigtig" måde at posere på, og der er heller ingen krop, der skal "optimeres" til fotografering. Alle er frie til at fremstå, som de er, uden at forsøge at "korrigere" deres kropsholdning eller "narre" kameravinklen. Billeder bør ikke blive en kilde til pres eller sammenligning: der er ingen grund til at ligge ned, vride sig eller følge uudtalte regler for at "se godt ud på et billede". Det vigtigste er at føle sig godt tilpas, uden at forvandle fotosessionen til en øvelse i perfektion.

I sidste ende, selvom Elizabeth Hurleys råd kan inspirere til simple idéer til at tage billeder, bør det ikke blive et sæt regler at følge eller et kriterium for validering. Et vellykket billede behøver ikke at overholde præcise regler: det kan blot afspejle et øjeblik, en stemning eller spontanitet, uden nogen særlig iscenesættelse.

Som 60-årig vender denne sanger sig i en metallisk kjole

