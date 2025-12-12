Search here...

Christina Aguileras datter indrømmer, at hun foretrækker sin mor uden makeup af netop denne grund.

Léa Michel
Christina Aguilera, kendt for sit glamourøse udseende og dristige makeup, overraskede alle ved at afsløre, at hendes 10-årige datter, Summer Rain, foretrækker hende ... au naturel. Som gæst på The Jennifer Hudson Show i starten af december 2025 delte sangerinden, at hendes yngste datter elsker hendes usminkede ansigt og fregner, et rørende bevis på ægtheden og enkelheden i mor-datter-forholdet.

"Hun kan lide mine fregner."

Christina Aguilera forklarede kærligt, at Summer elsker "no-makeup mama"-looket. "Så snart jeg kommer hjem fra en fotosession, siger hun: 'Kan du tage det hele af nu? Det er tid til at hygge sig,'" fortæller Christina. Den lille pige er især glad for sin mors naturlige ansigt: "Hun kan lide mine fregner, og jeg dækker dem ofte til, men hun elsker dem," betror sangerinden. Denne præference får Christina Aguilera til at gentænke sit forhold til sit image, hende der har været et meget glamourøst look i over to årtier.

Et kreativt barn og allerede en kunstner

Ud over deres fælles værdsættelse af skønhed, synes Summer at have arvet sin mors kunstneriske talent. Sangerinden beskriver sin datter som "en kunstner i hjertet", passioneret omkring maleri, tegning og at lave masker. For nylig har hun endda interesseret sig for skuespil og taget nogle teaterklasser. Christina Aguilera er dog omhyggelig med ikke at påtvinge hende noget: "Jeg vil have, at hun følger sine passioner og forbliver fri til at træffe sine egne valg."

En søn, der var "sværere at imponere"

Selvom Summer er "mors største fan", indrømmer Christina Aguilera, at "cool mom points" er sværere at optjene med hendes 18-årige søn, Max. "Børn bringer dig tilbage til virkeligheden. De fortæller dig alt, selv ting, du ikke vil høre," siger hun humoristisk.

Bag rampelyset viser Christina Aguilera, at hun frem for alt forbliver en kærlig mor, der er opmærksom på de værdier, hun indgyder. Hendes datters beundring for hendes naturlige ansigt minder os om en simpel sandhed: ægte skønhed ligger i oprigtighed, ikke perfektion. Og nogle gange er et barns blik nok til at få os til at genopdage det, vi glemmer at elske ved os selv.

Inden for lingeri hylder Lily Allen sin krop som 40-årig og bryder med stereotyper.
Den fængslende skønhed i denne sydafrikanske models ansigt

