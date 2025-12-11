Search here...

Hun vejer 70 kg og anses for at være "for tung" til sin sport

Léa Michel
Viktoria Hansova, juniorverdensmesteren i skeleton i 2024, står over for et absurd paradoks: Med en højde på 1,78 meter og en vægt på 70 kg anses hun for at være "for tung" til sin sport. På grund af strenge regler, der begrænser atletens og slædens samlede vægt til 102 kg, er hendes olympiske fremtid i fare. I et gribende vidneudsagn fordømmer den tyske atlet en regel, der tvinger kvindelige atleter til farlig adfærd, og opfordrer til hurtig reform.

En regel, der straffer "normale" kropstyper

Kvinders skelet – en af de ældste vintersportsgrene – pålægger en maksimal samlet vægt på 102 kg, inklusive 38 kg for kælk. Denne begrænsning sætter Viktoria Hansova i en uholdbar position: med sin højde og naturlige muskelmasse overskrider hun ofte denne grænse. I Lillehammer, Norge, vejede hun under kvalifikationsrunderne 106 kg, 4 kg over grænsen. Resultatet: intensive vægttabssessioner og en kamp mod sin egen krop.

Når præstation bliver til lidelse

For at nå den tilladte vægt udsatte den unge atlet sig selv for ekstreme træningsøvelser. Hun fortæller om at løbe klokken 4 om morgenen på tom mave, tage hedt brusebad og reducere sit madindtag til næsten ingenting. "Jeg rystede, fuldstændig drænet," betror hun og beskriver en spiral af absurde tanker: at beregne vægten af sin bh, overveje at klippe sit hår, alt sammen for at få gram mindre. Fysisk og psykisk udmattet var Viktoria Hansova ude af stand til at præstere, et offer for et system, der prioriterer vægten over sundhed.

Et opråb til reform

Ud over sine egne erfaringer fordømmer Viktoria Hansova en strukturel ulighed. Højere eller mere atletiske kvinder er dårligere stillet af et vilkårligt antal. "Man ender med konstant at tænke på sin vægt," beklager hun sig i Welt am Sonntag og nævner endda stresset ved at drikke mellem heats af frygt for at overskride grænsen. Hun argumenterer for en justering af reglerne for at tage højde for højde eller BMI, så konkurrencen forbliver fair og sund.

I sidste ende fremhæver Viktoria Hansovas historie manglerne i et sportssystem, hvor ren præstation har forrang over fysisk og mental velvære. Ved offentligt at fordømme disse praksisser har den unge tyske kvinde åbnet en afgørende debat om atleters sundhed og det presserende behov for at tilpasse reglerne til kroppens mangfoldighed.

LAISSER UN COMMENTAIRE

