Demi Moore vakte furore takket være en kjole lavet af et overraskende stof

På den røde løber ved SAG Awards i 2026 viste kendisser deres mest dristige stilarter frem. Blandt dem vakte Demi Moore opmærksomhed i en kreation af Schiaparelli.

En bemærkelsesværdig optræden ved SAG Awards 2026

Den 1. marts fejrede Screen Actors Guild Awards – nu kendt som SAG Awards – fremragende præstationer inden for film og tv i Los Angeles. Demi Moore, der var blevet nomineret sammen med rollebesætningen i serien "Landman", gjorde en meget omtalt entré. Som stamgæst ved store Hollywood-begivenheder valgte skuespillerinden endnu engang at forvandle sin optræden på den røde løber til et sandt fashion statement.

En Schiaparelli-kjole i et stof med krokodilleeffekt

Til 2026-udgaven bar hun en sort kjole fra Schiaparelli, designet af kjolens kunstneriske leder, Daniel Roseberry. Kjolen var kendetegnet ved sit teksturerede stof, der efterlignede krokodilleskæl, hvilket tilføjede dybde og karakter til silhuetten. Det lange, strukturerede snit kombineret med en høj halsudskæring gav kjolen et selvsikkert look. Den mest slående kontrast var bagpå: et voluminøst slæb af hvid tyl med sorte polkaprikker brød det sorte og skabte et kraftfuldt visuelt samspil mellem tæt materiale og æterisk lethed.

Skuespillerinden fuldendte sit outfit med en matchende clutch og fløjlspumps udsmykket med husets signatur-trompe-l'œil-gyldne låsemotiv. En diamanthalskæde og en elegant chignon fremhævede hendes ansigtstræk og øreringe.

En slående, teatralsk silhuet

Dette stilistiske valg stemmer overens med Schiaparellis signaturæstetik, der er kendt for sine skulpturelle kreationer og kunstneriske referencer. Kombinationen af et stof, der minder om animalsk læder, og et luftigt tylslæb illustrerede dette ønske om at lege med kontraster. Demi Moore, der for nylig deltog i Gucci-showet, der blev instrueret af Demna på Milan Fashion Week, bekræfter dermed sin forkærlighed for stærke, strukturerede silhuetter. På den røde løber foretrækker hun regelmæssigt stykker, der siger et statement snarere end at være underspillede.

En loyal forbindelse til SAG Awards

Selvom Demi Moore ikke har haft adskillige optrædener ved SAG Awards gennem årene, har hver af hendes optrædener været mindeværdige. I 2025 vandt hun prisen for bedste skuespillerinde for "The Substance" i en sort Bottega Veneta-kjole med et læderkorset og en voluminøs, flæset nederdel.

Et par år tidligere havde hun valgt en vintage-kreation af Zac Posen, mens hun i 2007, til sin nominering for "Bobby", bar en blå Alberta Ferretti-kjole. Disse forskellige optrædener afslører en fælles tråd: en særlig opmærksomhed på materialer og silhuetter, hvilket gør hvert optræden til et forventet øjeblik.

Demi Moore fortsætter med at indtage en unik plads i underholdningsbranchen. Hendes stil udvikler sig, men forbliver tro mod en bestemt idé om Hollywood-spektakel: omhyggeligt udformede silhuetter, slående detaljer og en stærk sans for iscenesættelse. Med denne krokodillelignende kjole og dens kontrasterende slæb bekræfter hun sin evne til at skabe sensation. Mere end blot et udseende, dette look ved SAG Awards 2026 tjener som en påmindelse om, hvordan mode forbliver et sprog i sig selv på den røde løber.