Denne overraskelsesvideo fra Rihanna kunne meget vel bekræfte hendes store musikalske comeback.

Efter år dedikeret til sine brands og familieliv, kunne Rihanna være på vej til et musikalsk comeback? En video, der for nylig blev lagt ud på hendes sociale medier, har været nok til at genoplive håbet hos millioner af fans.

En studieoptræden, der genopliver rygterne

I et kort klip, der er delt online, optræder Rihanna i et lydstudie med hovedtelefoner på, fokuseret på en arbejdssession. Selvom der kun er blevet afsløret få detaljer om det præcise indhold af denne session, satte billederne hurtigt fut i de sociale medier. Dette ene uddrag er nok til at genoplive spekulationerne omkring hendes længe ventede niende album, der af hendes fans har fået øgenavnet "R9".

Siden udgivelsen af "Anti" i 2016 har sangerinden ikke udgivet nye studiealbum, på trods af flere lejlighedsvise samarbejder. Denne video, der opfattes som et stærkt signal af hendes fans, markerer en af de mest konkrete indikationer på et musikalsk comeback, der er undervejs.

Ti år efter "Anti", en længe ventet tilbagevenden

"Anti", der blev udgivet i januar 2016, bekræftede Rihannas kunstneriske udvikling og udforskede mere personlige og eksperimentelle lyde. Albummet indeholdt især nummeret "Work", et samarbejde med den canadisk-amerikanske rapper Drake, og etablerede sig som både en kommerciel og kritisk succes.

Siden da har kunstneren forfulgt adskillige projekter uden for musikken. Rihanna har udviklet sit kosmetikmærke Fenty Beauty, som er blevet en vigtig spiller i branchen, samt sin tøjkollektion Savage X Fenty. Samtidig har hun opbygget et familieliv med den amerikanske rapper A$AP Rocky. Denne diversificering forklarer delvist fraværet af et nyt album, selvom hun har fastholdt mystikken omkring sine musikalske projekter i interviews de seneste par år.

"R9": et projekt indhyllet i mystik

Kælenavnet "R9" har cirkuleret blandt fans i flere år og hentyder til sangerens niende studiealbum. Der er dog frigivet få officielle oplysninger om dets musikalske retning. Rihanna har antydet, at "projektet ikke nødvendigvis vil følge de nuværende trends", og at hun ønsker at "tilbyde noget anderledes".

Dette ønske om at tage sig god tid kunne forklare kløften mellem albummene. Den nylige video, omend kort, antyder, at den kreative proces er i gang. For hans fans er det nok til at genoplive deres entusiasme.

Et comeback, der rækker ud over musikken

Ud over den implicitte annoncering af et nyt album understreger denne sekvens offentlighedens tilknytning til kunstneren. Rihanna defineres ikke udelukkende af sine "kommercielle succeser": hun repræsenterer en stor kulturel figur fra 2000'erne og 2010'erne. Hver optræden, hvert hint, der deles på sociale medier, får en særlig betydning. Efter et årtis venten skaber udsigten til et nyt musikalsk kapitel derfor betydelig forventning.

Selvom der ikke er blevet bekræftet nogen officiel dato, kunne denne overraskelsesvideo meget vel være et tegn på, at Rihannas musikalske comeback er tættere på, end vi tror. For hendes fans virker håbet om endelig at høre "R9" nu mere håndgribeligt end nogensinde.