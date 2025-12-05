Search here...

Med elegance skaber Sofía Vergara (53 år) en sensation i en hvid kjole

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara vakte for nylig furore ved en venindes fødselsdagsfest, da hun optrådte i en hvid silkekjole fra Laura Basci. Den fine kjole med spaghettistropper havde blondepaneler i taljen og over knæene, der elegant fremhævede hendes figur.

En dristig og raffineret stil

Skuespillerinden fra den amerikanske miniserie "Griselda" fuldendte sit look med et sølvvedhæng prydet med hvide sten, et fint rødt armbånd og diamantøreringe, alt imens hun havde en elegant frisure. Hendes makeup var sofistikeret med brun øjenskygge, en sort winged eyeliner, lange, dramatiske øjenvipper og mauvefarvede læber.

Sofía Vergara, anerkendt som et stilikon, bekræfter denne status med dette outfit. Hun deler regelmæssigt sine looks på Instagram, der kombinerer glamour og trendy stil og tilbyder en perfekt balance mellem elegance og modernitet.

Livets øjeblikke og familiebånd

Derudover delte Sofía Vergara for nylig øjeblikke fra sine efterårsfester i et brunt outfit bestående af en tanktop med bryderryg og en flagrende tylblyantnederdel, tilbehøret med sølvfarvede hæle med remme og guldsmykker. Hun optræder nogle gange med sin søn, Manolo González Vergara. Deres sjældne optræden sammen på Instagram blev bemærket ved en stor Thanksgiving-fest, hvilket forstærkede billedet af en tæt familie.

Kort sagt demonstrerer denne tidløse hvide kjole i en elegant stil perfekt Sofía Vergaras evne til at kombinere glamour og raffinement.

