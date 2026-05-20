Som 57-årig får denne danske model opmærksomhed i et blondeoutfit.

Ved visningen af filmen "Amarga Navidad" i Palais des Festivals prydede den danske model og fotograf Helena Christensen den røde løber på Cannes Film Festival 2026 (12.-23. maj) i et iøjnefaldende sort blonde-ensemble. Hun bekræftede sin evne til at mestre store internationale modebegivenheder med et både elegant og stilistisk særpræget udseende.

En havfrue-inspireret blondekjole

Kernen i Helena Christensens fremtoning var en lang sort kjole lavet af delikat blomsterblond, struktureret af lodrette paneler. Havfruesilhuetten var tætsiddende til knæene, før den blev forsigtigt bredere ud mod gulvet. En sort silkekant kantede kanten, mens sorte fløjlsdetaljer prydede overdelen. Rynkede stofbånd både foran og bagpå tilføjede et arkitektonisk præg og strukturerede kjolen visuelt.

Omhyggeligt udvalgt tilbehør

For at komplementere dette outfit valgte Helena Christensen et par underspillede, men lysende sølvøreringe, der tilføjede et strejf af mineralsk elegance til kjolens stærke sorte farve. En lille sort læderclutch prydet med en delikat sløjfe fuldendte ensemblet med diskret elegance. Et hvidt ur på håndleddet og et par sorte sandaler med remme fuldendte looket og skabte en omhyggeligt kurateret kollektion af harmoniske elementer.

En dristig skønhedsmakeover

Helena Christensen valgte en elegant og luftig fransk blowout, hvor hendes lange kastanjebrune hår flagrede frit og pandehårene var fejet ud til den ene side af ansigtet. Røgbrun øjenskygge, en strålende teint, en rosenrød blush og læber i samme nuance fuldendte looket med en naturlig blødhed.

Med denne optræden i Cannes demonstrerer Helena Christensen endnu engang, at elegance og konsistens i mode går hånd i hånd. En silhuet med stor stilistisk sammenhæng, der skiller sig ud som et af de mest genkendelige øjeblikke på årets festival.

"Hun er blevet ældre": Som 47-årig står denne model over for kommentarer om sit udseende

