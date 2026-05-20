"Hun er blevet ældre": Som 47-årig står denne model over for kommentarer om sit udseende

Léa Michel
Laetitia Castas optræden på den røde løber ved Cannes Film Festival 2026 (12.-23. maj) har udløst en bølge af reaktioner på sociale medier i de seneste dage. Den franske skuespillerinde og model blev ramt af adskillige kommentarer om sit fysiske udseende under visningen af filmen "Karma", instrueret af Guillaume Canet. Som reaktion herpå fordømte flere offentlige personer samt et stort antal internetbrugere disse bemærkninger som sexistiske, hvilket åbnede en reel debat om det vedvarende pres, der udsættes for kvinder i offentlighedens søgelys.

En Cannes-deltagelse målrettet

På bare et par timer spredte kritiske kommentarer sig under videoer af Laetitia Castas optræden på den røde løber. "Hun er blevet ældre", "hun har forandret sig", "hun har taget på i vægt" : disse bemærkninger, der svarer til body-shaming, blev hurtigt fordømt. Laetitia Casta befinder sig, på trods af sig selv, i centrum for en kontrovers, der rækker langt ud over hendes individuelle sag og rejser det bredere spørgsmål om, hvordan kvinder over 30 bliver portrætteret i medierne.

En bølge af støtte på sociale medier

Stillet over for denne strøm af bemærkninger samledes hun hurtigt af støtte. Talrige offentlige personer tog afstand fra kritikken. Laetitia Castas tidligere partner, den italienske skuespiller Stefano Accorsi, beklagede de "tilbagevendende bemærkninger rettet mod kvinder i offentlighedens søgelys". Mange internetbrugere fremhævede også den problematiske karakter af disse kommentarer, som fortsætter på trods af årtiers kollektive bevidsthed.

I denne sammenhæng har flere stemmer gentaget et grundlæggende princip: en kvindes krop og udseende – ligesom alle andres – bør ikke være genstand for fordømmelse eller nedværdigende kommentarer. Uanset om man er 20, 30, 40 eller ældre, udvikler alle sig med deres tid og erfaringer, og bodyshaming i alle dens former har ingen plads i den offentlige diskurs.

I sidste ende fremhæver denne kontrovers det presserende behov for kollektivt at gentænke, hvordan vi ser på kvinder og deres grundlæggende ret til at blive gamle uden at blive udsat for uberettiget dom.

Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
En skuespiller iført nederdel på den røde løber udløser en bølge af kritik
Som 57-årig får denne danske model opmærksomhed i et blondeoutfit.

