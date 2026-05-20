En skuespiller iført nederdel på den røde løber udløser en bølge af kritik

Den 14. maj, ved filmfestivalen i Cannes, gik den franske skuespiller og instruktør Artus, hvis rigtige navn er Victor-Artus Solaro, på den røde løber i Palais des Festivals i et outfit, der bestemt vakte opsigt. Han blev set til visningen af filmen, hvor han medvirkede, og bar en plisseret nederdel over bukser. Denne optræden udløste straks reaktioner, især en bølge af kritiske kommentarer på sociale medier.

Et statement-stykke i en raffineret silhuet

Det stykke tøj, som Artus valgte, skiller sig ud ved sit snit: en mellemlang plisseret nederdel i en mørk nuance, der bæres lagvis over matchende bukser. Denne lag-på-lag-teknik, der er almindelig i nogle moderne designeres stilarter, leger med og undergraver traditionelle herretøjskoder. Resten af outfittet, underspillet og sammenhængende, fremhæver dette centrale stykke tøj. Denne stilistiske tilgang er en del af en bredere bevægelse, hvor mange mandlige figurer udforsker grænserne for unisex-mode.

En bølge af reaktioner på sociale medier

Negative kommentarer strømmede hurtigt ind i opslagene, der delte skuespillerens look. Mens nogle internetbrugere roste hans "frækhed", kom andre med adskillige sårende, aggressive og endda homofobiske bemærkninger. Denne reaktion var alt for uforholdsmæssig i forhold til et simpelt tøjvalg, for lad os huske, at alle er frie til at klæde sig, som de vil.

Hvis Artus besluttede at bære en nederdel på Cannes Film Festival, med sin stylists samtykke og vision, var det helt hans personlige valg. Det er hverken en invitation til at dømme eller en grund til at fastholde forældede stereotyper. At bære en nederdel som mand gør ikke nogen til "homoseksuel", "vågen" eller "feminin", i modsætning til hvad nogle hadefulde kommentarer har antydet. Tøj har intet køn og bestemt ingen ret til at retfærdiggøre angreb eller fornærmelser.

Artus' rolige reaktion

I et interview med Gala under Cannorama- programmet talte Artus om dette "had" uden at virke påvirket. "Det er vildt, hvor hadefulde folk kan være nogle gange," erklærede han og satte med et strejf af ironi spørgsmålstegn ved motiverne hos dem, der kom med disse kommentarer. Langt fra at være destabiliseret, holder skuespilleren en sund afstand fra online fordømmelser og fortsætter med at stå ved sine stilistiske valg.

I sidste ende tjener denne kontrovers som endnu en påmindelse om vigtigheden af at støtte offentlige personer, der tør genopfinde reglerne på den røde løber. Den viser, at herretøj fortsat, omend langsomt, får mere frihed.