Eva Longoria overrasker med et 2000'er-inspireret ferielook

Léa Michel
@evalongoria/Instagram

Eva Longoria beviser endnu engang, at hun er et stil- og skønhedsikon. Til højtiderne overraskede den amerikanske skuespillerinde alle ved at afsløre et retro-look, der er værdigt til de mest glamourøse fester i starten af 2000'erne.

Tilbage til Y2K-årene

På sin Instagram-konto ønskede "Desperate Housewives"-stjernen sine 10,8 millioner følgere glædelig jul i en serie funklende billeder fra et L'Oréal Paris-fotograferingsoptagelse. Den korte bob, hun for nylig havde, er væk: Eva Longoria er vendt tilbage til langt hår, der falder ned til midten af ryggen. Til denne hårforvandling omfavnede hun den berømte "bumpit" - den voluminøse frisure, der er så typisk for 2000'erne og populariseret af den amerikanske skuespillerinde, model og sangerinde Lindsay Lohan, såvel som den amerikanske sangerinde og sangskriver Beyoncé.

En glitrende kjole for en øjeblikkelig "wow"-effekt

For at fuldende dette stilistiske tilbageblik valgte Eva en ultraglamourøs aftenkjole: en lyserød kreation med en flydende glans og en havfrue-silhuet. Denne kjole, fremstillet af et glitrende stof, der minder om smeltet metal, omfavner hendes figur perfekt, før den subtilt breder sig ud til gulvet. Et par Christian Louboutin-sandaler med hæl og diamantøreringe giver det sidste touch til dette festlige look.

En strålende skønhedsbehandling

Til sin makeup valgte Eva Longoria en livlig rød læbestift og en varmtonet mat øjenskygge inspireret af solnedgange. Hendes øjne, defineret med sort eyeliner og perfekt udstrakte vipper, står i smuk kontrast til hendes solkyssede teint og ferskenfarvede blush. Den samlede effekt skaber et strålende ansigt, perfekt i tråd med ferieånden.

Med dette look blander Eva Longoria succesfuldt moderne elegance med Y2K-stilens dristighed. Ved at bringe denne ikoniske frisure tilbage i rampelyset fremmaner hun guldalderen under 2000'ernes røde løbere, samtidig med at hun giver sin makeup et sofistikeret, moderne touch. Det er en perfekt demonstration af, hvordan tidligere trends, i de rette hænder, kan blive essentielle dele af nutiden.

"Et utroligt ansigt": Nicole Kidman stråler med sin nye frisure

