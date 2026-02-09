Search here...

"Deformeret mund": Som 62-årig fortryder denne vært denne kosmetiske operation

Den franske journalist og radio- og tv-vært Sophie Davant talte for nylig åbent om sine oplevelser med kosmetisk kirurgi. Selvom hun bekræfter, at hendes valg er "at bevare sit udseende for kameraerne", indrømmer hun at have haft en mislykket procedure, der efterlod hende med en bitter hukommelse ... og en værdifuld lektie.

Billedets pres på fjernsynet

At være en tv-personlighed påvirker uundgåeligt, hvordan ens image opfattes. Ifølge Grazia forklarer Sophie Davant: i en branche, hvor udseende granskes, "skal man stadig være præsentabel." Værten, der er godt bevidst om offentlighedens forventninger, fremhæver uretfærdigheden mellem mænd og kvinder: Mens alderstegn giver "charme" til mænd, opfattes de som fejl hos kvinder.

For at "bevare sit udseende" uden radikal transformation siger Sophie Davant, at hun foretrækker kosmetisk medicin frem for kirurgi. Botox, hyaluronsyre eller laserbehandlinger: disse er alle regelmæssige procedurer, som hun hævder hjælper med at "blødgøre tidens virkninger uden at ændre hendes naturlige træk".

Selvom dette måske er Sophie Davants synspunkt, er det vigtigt at huske, at det er absolut unødvendigt at ty til kirurgi eller kosmetiske procedurer for at tilpasse sig et ideal eller for at "opretholde sig selv". Din krop og dit ansigt er fuldt ud legitime, som de er. Aldring er normalt, at have rynker eller andre tegn på aldring er normalt: der er ingen grund til at camouflere eller slette disse tegn på liv.

Et mislykket eksperiment og en varig lektie

Sophie Davant husker et uheld, der skete for omkring ti år siden. Hun blev inviteret til en behandling på en klinik og overtalt til at få behandlet sine læber. Resultatet var, med hendes egne ord, "katastrofalt". Hendes "deformerede mund" chokerede hendes kolleger, inklusive hendes ven William Leymergie. I stedet for at svælge i forlegenhed valgte tv-værten at grine det af.

Når hun ser tilbage, forklarer Sophie Davant, at hun ser denne fejltagelse som en læringsoplevelse: at lære ikke længere at give efter for impulsivitet eller uovervejede æstetiske valg. Siden da har hun ikke overladt noget til tilfældighederne og er omhyggelig med at forblive tro mod sit image.

I sidste ende mindede denne uheldige oplevelse Sophie Davant om, at ingen intervention er uden risiko, og at man skal lytte til sine instinkter, før man giver efter for presset fra andres meninger. Og at ethvert menneske er gyldigt i sin krop, som den er, med eller uden transformation: en persons værdi måles aldrig ud fra deres udseende.

