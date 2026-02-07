Search here...

Millioner af "likes" på hvert Instagram-opslag: denne thailandske sanger slår rekorder.

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Lalisa Manoban, kendt som Lisa, tidligere medlem af den sydkoreanske K-pop pigegruppe Blackpink, regerer suverænt på Instagram med over 100 millioner følgere og millioner af likes pr. opslag. Denne thailandske kvinde forvandler hvert opslag til en digital tidevandsbølge, mens hun udvider sit imperium til musik, mode og nu film.

En meteoragtig stigning fra Thailand

Lisa, der blev født i Bangkok i 1997, sluttede sig til den sydkoreanske pigegruppe Blackpink i 2016 efter intensiv træning hos YG Entertainment. Hendes karisma, eksplosive dansetrin og skarpe rap gjorde hende hurtigt til en fanfavorit. Som soloartist opnåede hun fænomenal succes med Lalisa (2021), Rockstar (2024) og sit album Alter Ego (2025).

Instagram: hendes kongerige af likes

Hendes konto, @lalalalisa_m, kan prale af over 100 millioner følgere, hvilket placerer hende blandt de bedste i verden. Hvert opslag – hvad enten det er en modeselfie, koreografi eller en turné-forhåndsvisning – genererer i gennemsnit 3 til 4 millioner likes og 20.000 kommentarer. Hun er berømt for sin YouTube-kanal, Lilifilm Official, og har en Guinness-verdensrekord som det første K-pop-idol, der oversteg 87 millioner Instagram-følgere (pr. 2023).

Mode, luksus og global indflydelse

Som ambassadør for Bulgari, Chanel og MAC Cosmetics er Lisa et indbegreb af "Lisa-effekten": alt, hvad hun har på, bliver udsolgt med det samme. Hendes figur og stil betager Asien, Europa og Latinamerika. I Thailand er hun en national skat, "den mest indflydelsesrige asiat" ifølge Forbes Korea .

Blackpink-solo og gennembrud i biografen

Efter gruppens globale triumf banede Lisa sin egen vej på brillant vis. Hendes album "Alter Ego" og samarbejder (Megan Thee Stallion, Rosalía) cementerede hendes status som solo-superstjerne. Hendes verdensturné i 2026 var udsolgt overalt. Mest bemærkelsesværdigt var hendes skuespillerdebut med en fremragende rolle i sæson 3 af "The White Lotus" (2025), hvor hun portrætterede en excentrisk arving. Denne bemærkelsesværdige optræden på HBO bragte hende til frontlinjen inden for international film og demonstrerede hendes alsidighed ud over musikken.

Kort sagt er Lalisa Manoban ikke længere bare et idol: hun er en global buzzmaskine. Som 28-årig, fra K-pop til parisiske catwalks og HBO-skærme, omsættes hvert Instagram-like til millioner af kontrakter. Lisa regerer suverænt – og hendes tal fortsætter med at stige.

