Ved poolen viser Hailey Bieber sin figur frem i et solrigt look

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber delte en række solbeskinnede billeder på Instagram, taget under en photoshoot ved poolen. Hun har et sommerligt, gyldent look med sorte detaljer i et udpræget strandagtigt miljø. Med den enkle tekst "Sommer" og et gult hjerte vakte opslaget straks begejstring hos hendes følgere.

Et gyldent sommerlook

Til dette shoot valgte Hailey Bieber en varm og lysende palet, domineret af en levende guldfarve accentueret med sarte sorte kanter. Denne grafiske kontrast, der både er solrig og elegant, komplementerer perfekt den sommerlige atmosfære i omgivelserne. Hendes brune hår, stylet i bløde, strandagtige bølger, fuldender naturligt dette afslappede look. Liggende ved vandet legemliggør Hailey Bieber en tidløs kystæstetik, der foretrækker enkelheden i en velvalgt palet frem for en overflod af detaljer.

En entusiastisk modtagelse fra fansene

Kommentarfeltet til opslaget blev hurtigt fyldt med kommentarer. "Hailey bliver smukkere og smukkere", "Så smuk", "Du er overalt, dronning" : internetbrugere roste entusiastisk denne seneste optræden. Denne varme modtagelse bekræfter Hailey Biebers plads blandt de mest fulgte skikkelser inden for mode og livsstil på sociale medier.

Et stærkt budskab om selvaccept efter moderskabet

Ud over den strålende æstetik på disse billeder har Hailey Bieber for nylig udmærket sig med et stærkt budskab om selvaccept. Som mor til en dreng, Jack Blues, født i august 2024, har hun offentligt kritiseret det pres, der lægges på nybagte mødre for at "få deres kroppe tilbage fra før graviditeten". "Hvad skal jeg få tilbage? Min krop har ændret sig, og den er ikke den samme som før," betroede hun. Hun tilføjede: "Vi er ikke den samme person, som vi var før. Vi forandrer os fra top til tå." Dette budskab om accept fremmer et fredeligt forhold til sin krop efter graviditeten.

Med denne serie af sommerbilleder bekræfter Hailey Bieber sin status som livsstilsikon, samtidig med at hun leverer et særligt inspirerende budskab om selvaccept. Det er en måde at minde os om, at personlig opfyldelse har forrang frem for ydre pres.