Efter kommentarer om hendes "mærkelige" hals beslutter Paris Jackson sig for at gennemgå lægeundersøgelser.

Den amerikanske sangerinde, sangskriver og skuespillerinde Paris Jackson, datter af Michael Jackson, delte for nylig en "usædvanlig" helbredsprocedure med sine følgere. Efter at flere internetbrugere kommenterede på hendes hals' "mærkelige" udseende i et af hendes opslag, besluttede hun sig for en sikkerheds skyld at gennemgå en række lægeundersøgelser. Hun dokumenterede denne proces på sine sociale medier og fremhævede den indflydelse, som onlinekommentarer kan have på offentlige personer.

Lægeundersøgelser som en sikkerhedsforanstaltning

Paris Jackson forklarede sine handlinger på Instagram : "Jeg får en ultralydsscanning for at tjekke mine lymfeknuder, da I alle påpegede, hvor mærkelig min hals så ud i mit sidste opslag." Synligt bekymret over disse kommentarer indrømmede hun, at hun begyndte at "gå i panik". Som en sikkerhedsforanstaltning fik hun en læge til at komme til sit øvestudie for at udføre en ultralydsscanning af hendes hals og fik også taget en blodprøve.

Beroligende resultater

Heldigvis viste alle prøverne sig normale. I en video, der blev lagt ud dagen efter, forklarede Paris Jackson, at der "bare var en meget let rødme" på hendes stemmebånd, uden skader relateret til sang. Hun forklarede, at dette fænomen er almindeligt blandt sangere, der har brugt disse muskler meget, og blot mere synligt i hendes tilfælde. Den unge kvinde beroligede sine følgere, mens hun satte tingene i perspektiv: "Jeg tror, det bare er min nakke, og I gør mig panikslagen ved at tro, at der er et problem."

Effekten af online kommentarer

Denne sekvens illustrerer endnu engang det pres, som kommentarer om offentlige personers udseende kan udøve. Bekymret over sin stemme, især i optakten til en koncert i Californien, formåede Paris Jackson at kanalisere sin angst ind i en ansvarlig tilgang, samtidig med at hun indirekte fremhævede virkningen af uopfordrede bemærkninger. En nyttig påmindelse om den forsigtighed, man bør udvise, når man kommenterer andres fysiske udseende.

Ved åbent at dele denne oplevelse minder Paris Jackson os om vigtigheden af at lytte til vores kroppe, samtidig med at vi bevarer roen over for kommentarer online. Det er en ansvarlig tilgang til sundhed, kombineret med et budskab om venlighed over for andre.