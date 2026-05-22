Som 62-årig fremstår skuespillerinden Lisa Rinna uigenkendelig efter en hårforvandling

Den amerikanske skuespillerinde Lisa Rinna fortsætter med at gøre indtryk på den røde løber med sit konstant skiftende look. Ved amfAR-gallaen i Cannes optrådte hun med en frisure, der var radikalt anderledes end hendes karakteristiske korte brunetteklip. Med fyldigt platinblondt hår, en retro-vibe og en spektakulær kjole vakte hun opmærksomhed ved dette iøjnefaldende udseende.

Lisa Rinna overrasker med en retro platinblond frisure

Lisa Rinna, der i årevis var kendt for sin korte, brunette klipning, overraskede alle ved at optræde med en imponerende voluminøs platinblond frisure (en paryk) ved amfAR-gallaen i Cannes. Hun havde valgt en retro bouffant bob, inspireret af de tidligere årtiers elegante silhuetter.

Denne hår"transformation" stod i skarp kontrast til hendes sædvanlige frisure og fremhævede yderligere hendes iøjnefaldende makeup. Med håret trukket tilbage og næsten hvidt havde Lisa Rinna et radikalt anderledes look, til det punkt, hvor det var næsten uigenkendeligt for nogle iagttagere.

En metallisk kjole til amfAR-gallaen

For at komplementere denne skønhedsforvandling valgte Lisa Rinna en couture-kjole af Kevin Germanier. Den flerfarvede kreation blandede nuancer af blå, grøn, gul og lilla i en metallisk effekt, der minder om glitrende frynser.

Ifølge flere specialiserede medier var outfittet lavet af genbrugsmaterialer, og det havde også perledetaljer og meget markante, strukturerede skuldre. Ensemblet blev fuldendt med diamantbesatte smykker og sølvfarvede plateauhæle, hvilket fremhævede silhuettens teatralske aspekt.

En uge præget af adskillige skønhedsforvandlinger

Denne optræden i Cannes var ikke Lisa Rinnas første hårforvandling i de seneste dage. Bare et par dage tidligere havde hun allerede overrasket alle ved en premiere i Los Angeles med meget korte blonde krøller i en anderledes retrostil.

Ved et andet arrangement under Cannes Film Festival i 2026 (12.-23. maj) valgte hun derefter en sort bob med et "wet look", skabt med hjælp fra parykdesigner Sofia Laskar. I løbet af en uge gennemgik Lisa Rinna således adskillige farve- og frisureændringer, hvilket bekræftede hendes forkærlighed for "æstetiske transformationer".

Et modeikon, der elsker at tage chancer

I adskillige år har Lisa Rinna etableret sig som en meget efterspurgt personlighed takket være sine mode- og skønhedsvalg. Kendt for sit ekstravagante udseende og skulpturelle figurer tøver hun ikke med at eksperimentere med frisurer, makeup eller spektakulære outfits.

Hendes optrædener på den røde løber udløser regelmæssigt reaktioner på sociale medier, hvor nogle brugere roser hendes "stilistiske dristighed", mens andre er overraskede over hendes gentagne forvandlinger.

amfAR-gallaen, en uundværlig begivenhed for berømtheder i Cannes

Hvert år samler amfAR-gallaen adskillige personligheder fra film-, mode- og underholdningsverdenen under filmfestivalen i Cannes. Denne velgørenhedsarrangement er kendt lige så meget for sine fundraisingindsatser til HIV-forskning som for sine spektakulære modeoptrædener. Lisa Rinna var blandt de kendisser, der var til stede ved 2026-udgaven, som var præget af mange slående skønhedsforvandlinger.

Med sit platinblonde look og glitrende kjole formåede Lisa Rinna at skille sig ud ved et arrangement, der i forvejen var fyldt med spektakulære optrædener. Med sin retro platinblonde frisure, grafiske makeup og livlige metalliske kjole bekræftede hun endnu engang sin forkærlighed for "spektakulære" looks.