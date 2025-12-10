Som 20-årig afslører dette japanske popikon sin "transmaskuline" identitet

Den 6. december 2025, på sin tyvende fødselsdag, kom Cocona, medlem af den japanske pigegruppe XG, med en rørende og historisk meddelelse. I en besked på Instagram afslørede kunstneren, at hun er transmaskulin og ikke-binær, og delte sin personlige rejse og sit ønske om nu at leve i overensstemmelse med sin identitet. Denne coming out, som blev budt velkommen af mange fans og støttet af hendes kunstneriske team, markerer et symbolsk vendepunkt i den asiatiske musikindustri.

En udmelding præget af mod og oprigtighed

I sin besked, som blev delt med over 3,2 millioner følgere, diskuterede Cocona sin overgangsalder og nævnte, at hun havde gennemgået en brystoperation tidligere på året. Kunstneren forklarede, at hun blev tildelt en fødselsstatus som kvindelig (AFAB), men aldrig identificeret med den betegnelse. Denne personlige åbenbaring afspejler et dybt ønske om autenticitet og selvaccept.

Cocona betror, at vejen til denne åbenbaring var lang og vanskelig: at acceptere, hvem han virkelig er, tillod ham at "åbne en ny dør", at genoprette forbindelsen med sig selv og at se verden i et friere og mere fredeligt lys. Dette oprigtige vidnesbyrd blev opfattet som et budskab om håb for unge mennesker, der søger identitet eller repræsentation i det kunstneriske fællesskab.

Den stærke støtte fra hans entourage og hans pladeselskab

Inden for XG-kollektivet var solidariteten straks tydelig. Producer og administrerende direktør for XGALX-pladeselskabet, Simon Jakops, udtrykte dyb beundring for Coconas mod og bekræftede dermed pladeselskabets engagement i at støtte hvert medlem i deres personlige og kunstneriske udvikling.

I et hjertevarmt indlæg understregede Simon Jakops, at selve essensen af XG ligger i oprigtighed, vækst og respekt for individualitet: "dette er hjertet, KERNEN, i hvem vi er, og hvad vi ønsker at formidle til verden."

Et historisk øjeblik for asiatisk musik

Med denne udtalelse bliver Cocona den første ikke-binære transmaskuline figur, der åbent identificerer sig som sådan i asiatisk pop. Mens andre kunstnere, såsom den sydkoreanske sanger, vært og skuespiller Jo Kwon eller det sydkoreanske K-pop boyband XLOV, allerede har identificeret sig som "kønsløse" eller ikke-binære, repræsenterer denne annoncering en betydelig milepæl: den tilbyder en ny og nødvendig repræsentation for LGBTQ+-miljøet inden for en branche, der fortsat er meget normativ.

Siden deres debut i 2022 har XG opnået international succes med adskillige verdensturnéer og prestigefyldte samarbejder. På tærsklen til udgivelsen af deres første album, "THE CORE", der er planlagt til januar 2026, tilføjer denne annoncering en menneskelig og oprigtig dimension til gruppens image: autenticitet og modet til at være sig selv.

Ved at fejre sit 20-års jubilæum oplevede Cocona ikke blot en personlig genfødsel, men banede også vejen for en mere inkluderende dialog inden for den asiatiske musikscene. Hendes budskab om frihed og accept giver genlyd langt ud over XG-fandommen og kaster nyt lys over spørgsmål om køn og identitet. Med støtte fra sin familie, kolleger og fans illustrerer Cocona smukt kraften i at omfavne sin sandhed – sandheden om at eksistere fuldt ud, uden kompromis.