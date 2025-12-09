Search here...

Denne sangerinde er målrettet mod en "fedtfobisk" joke og viser stolt sin figur frem

Léa Michel
@lizzobeeating/Instagram

Da en fedt-skamrende "joke" om hende cirkulerede på sociale medier, valgte Lizzo at reagere på sin egen måde – med selvtillid og elegance. I stedet for at give efter for vrede, postede den amerikanske sangerinde et billede af sig selv i strandtøj ledsaget af en besked om selvaccept. Hun fortsætter med at bruge sin platform til at kæmpe for selvkærlighed og minde alle om, at ingen hån bør diktere værdien af en krop.

Én kommentar for meget om hendes udseende

"Truth Hurts"-sangerinden reagerede efter at have opdaget en kropsrelateret joke, der gik viralt online. I sit Instagram-opslag udtrykte Lizzo sin forbløffelse over, at nogle mennesker i 2025 stadig ville lave "vægtjokes". Hun fordømte denne forældede form for humor, som hun beskrev som "dum" og udelukkende baseret på foragt for sin krop.

I stedet for at lade det gå ud over hende, valgte kunstneren hån og stolthed: hun poserede i et livligt strandoutfit med et ægte smil og en selvsikker holdning. Billedteksten bar et stærkt budskab: "Lad aldrig nogen skamme dig over, hvad du vælger at gøre med din krop."

Et budskab om mod og selvrespekt

Lizzo minder sine fans om, at ingen nogensinde vil være "nok" for kritikere, fordi det ikke er lavet for dem, men for dig. Dette budskab, som hun har kæmpet for siden starten af sin karriere, har til formål at knuse de urealistiske standarder, der er pålagt i musikbranchen og på sociale medier. Kommentarerne under hendes opslag var enstemmige. Fans roste hendes "mod" og "karakterstyrke", mens andre berømtheder, som den amerikanske mediepersonlighed Trisha Paytas, bifaldt hendes "attitude og autenticitet". Ud over kontroversen forvandler sangerinden et angreb til en lektion i modstandsdygtighed og selvmedfølelse.

En standhaftig fortaler for kropspositivitet

Langt fra at være ny i rampelyset har Lizzo i årevis gjort sin krop til et symbol på selvbekræftelse og frihed. Uanset om det er hendes optrædener for hendes brand Yitty – dedikeret til inkluderende mode – eller hendes musikvideoer, der hylder alle kropstyper, viser hun sit image uden retouchering eller filtre. Denne oprigtighed vækker genklang hos millioner af følgere, der ser hende som en vigtig stemme i kropspositivitetsbevægelsen. Ved at posere selvsikkert i strandtøj hævder Lizzo ikke bare sin skønhed: hun hævder alles ret til at blive set, uanset deres størrelse.

Kort sagt beviser Lizzo endnu engang, at det bedste svar på kritik er selvtillid. Ved at forvandle skam til styrke redefinerer hun berømthed i en tid, der er besat af udseende. Hendes enkle, men essentielle budskab giver genlyd langt ud over sociale medier: det minder os om, at selvrespekt er den største hævn mod andres foragt.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Article précédent
Skuespillerinden er træt af at være "Pamela Anderson" og vil skifte navn.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Skuespillerinden er træt af at være "Pamela Anderson" og vil skifte navn.

Hendes navn er kendt verden over og synonymt med 1990'ernes "Baywatch" og det sensuelle image af den smukke...

Hun bliver hånet for sin figur på tv, læser de værste kommentarer og finder dem morsomme.

I en alder af blot 26 år er den amerikanske tv-vært Carissa Codel blevet et sandt fænomen på...

"En sublim kvinde": Som 53-årig sætter Gwyneth Paltrow sociale medier i brand med elegance

Gwyneth Paltrow beviser endnu engang, at raffinement og glamour kan kombineres med enkelhed. Goop-grundlæggeren og skaberen af Gwyn-serien...

Som 59-årig bryder Halle Berry tabuer om overgangsalderen

Den amerikanske skuespillerinde, producer og model Halle Berry fortsætter med at tryllebinde publikum, ikke kun med sin karisma...

Hans bil brød sammen efter en hård dag, og han havde ikke forventet at blive hjulpet af denne stjerne.

Buku, en amerikansk indiemusiker, går igennem en hård tid med en kaotisk flytning, da hans bil bryder sammen...

Rihanna afslører en uventet side af sit liv på Barbados

For at markere Barbados' 59. uafhængighedsdag gav Rihanna sine fans et sjældent glimt ind i sit liv som...

© 2025 The Body Optimist