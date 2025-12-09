Denne sangerinde er målrettet mod en "fedtfobisk" joke og viser stolt sin figur frem

Da en fedt-skamrende "joke" om hende cirkulerede på sociale medier, valgte Lizzo at reagere på sin egen måde – med selvtillid og elegance. I stedet for at give efter for vrede, postede den amerikanske sangerinde et billede af sig selv i strandtøj ledsaget af en besked om selvaccept. Hun fortsætter med at bruge sin platform til at kæmpe for selvkærlighed og minde alle om, at ingen hån bør diktere værdien af en krop.

Én kommentar for meget om hendes udseende

"Truth Hurts"-sangerinden reagerede efter at have opdaget en kropsrelateret joke, der gik viralt online. I sit Instagram-opslag udtrykte Lizzo sin forbløffelse over, at nogle mennesker i 2025 stadig ville lave "vægtjokes". Hun fordømte denne forældede form for humor, som hun beskrev som "dum" og udelukkende baseret på foragt for sin krop.

I stedet for at lade det gå ud over hende, valgte kunstneren hån og stolthed: hun poserede i et livligt strandoutfit med et ægte smil og en selvsikker holdning. Billedteksten bar et stærkt budskab: "Lad aldrig nogen skamme dig over, hvad du vælger at gøre med din krop."

Lizzo på Ig: "I dag så jeg en fed joke om mig – i 2025 – og den gik viralt. Det var en dum joke, og de grinede bare af mig, fordi jeg er fed…. Lad mig være en påmindelse til alle om ALDRIG at lade nogen udskamme dig for, hvad du vælger at gøre med din krop." pic.twitter.com/X4TpIN8Qdi — Kærlighed (@cherrymagazinee) 9. december 2025

Et budskab om mod og selvrespekt

Lizzo minder sine fans om, at ingen nogensinde vil være "nok" for kritikere, fordi det ikke er lavet for dem, men for dig. Dette budskab, som hun har kæmpet for siden starten af sin karriere, har til formål at knuse de urealistiske standarder, der er pålagt i musikbranchen og på sociale medier. Kommentarerne under hendes opslag var enstemmige. Fans roste hendes "mod" og "karakterstyrke", mens andre berømtheder, som den amerikanske mediepersonlighed Trisha Paytas, bifaldt hendes "attitude og autenticitet". Ud over kontroversen forvandler sangerinden et angreb til en lektion i modstandsdygtighed og selvmedfølelse.

En standhaftig fortaler for kropspositivitet

Langt fra at være ny i rampelyset har Lizzo i årevis gjort sin krop til et symbol på selvbekræftelse og frihed. Uanset om det er hendes optrædener for hendes brand Yitty – dedikeret til inkluderende mode – eller hendes musikvideoer, der hylder alle kropstyper, viser hun sit image uden retouchering eller filtre. Denne oprigtighed vækker genklang hos millioner af følgere, der ser hende som en vigtig stemme i kropspositivitetsbevægelsen. Ved at posere selvsikkert i strandtøj hævder Lizzo ikke bare sin skønhed: hun hævder alles ret til at blive set, uanset deres størrelse.

Kort sagt beviser Lizzo endnu engang, at det bedste svar på kritik er selvtillid. Ved at forvandle skam til styrke redefinerer hun berømthed i en tid, der er besat af udseende. Hendes enkle, men essentielle budskab giver genlyd langt ud over sociale medier: det minder os om, at selvrespekt er den største hævn mod andres foragt.