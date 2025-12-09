Search here...

Hun bliver hånet for sin figur på tv, læser de værste kommentarer og finder dem morsomme.

Léa Michel
I en alder af blot 26 år er den amerikanske tv-vært Carissa Codel blevet et sandt fænomen på de sociale medier. Fox 49-værten i Missouri (USA) blev kritiseret for sin figur, som nogle seere betegnede som "for generøs", men fandt en genial – og morsom – måde at reagere på sine kritikere på: Hun læser deres hånlige kommentarer i radioen med sin tv-værtstemme. Resultatet? Millioner af visninger og en bølge af beundring for hendes selvironiske humor.

Når humor bliver et våben mod body shaming

Carissa Codel er for nylig begyndt at poste korte videoer på TikTok og Instagram, hvor hun legende og med forstilt alvor tager fat på de fornærmelser og absurde bemærkninger, som nogle internetbrugere har rettet mod hende. "Jeg tror stadig, min favorit er: 'Hun har nok muffins til at åbne to bagerier,'" joker hun i en af sine videoer. Mellem groteske sætninger og klodsede komplimenter forvandler journalisten hån til et "komedieshow", der beviser, at man kan grine af hvad som helst, når man kender sit værd.

Denne selvironiske humor har vundet genklang hos publikum: over 5 millioner visninger på Instagram og mere end 200.000 følgere, der er blevet overbevist af hendes autenticitet. Hendes måde at fuldt ud acceptere sin krop på, uden filtre eller falsk beskedenhed, har gjort hende til en stærk stemme for kropspositivitet.

Selvtillid født af erfaring og modstandsdygtighed

Bag den muntre tone og de skarpe oneliners dyrker Carissa Codel en robust tankegang, der er smedet fra hendes tidlige dage i journalistikken som 18-årig. Det krævede mod af hende at udsætte sig selv for kameraer og offentlighedens granskning. "Jeg ved, hvem jeg er, og jeg ved, hvordan jeg ser ud. Disse kommentarer påvirker mig ikke; de får mig til at grine," forklarer hun. Hendes uhæmmede tilgang vender dynamikken på hovedet: troldene bliver ubevidst stjernerne i et komedieshow, hvor hun sætter reglerne.

Et moderne og oprigtigt billede af lokal journalistik

Carissa indrømmer dog, at hun i starten frygtede, at hendes videoer kunne plette hendes professionelle image eller hendes troværdighed i radioen. Det modsatte skete. Hendes humor og oprigtighed styrkede hendes forbindelse med seerne, som nu ser hende som en autentisk og imødekommende personlighed. "Folk ser mig som et rigtigt menneske, ikke bare en journalist bag et skrivebord," opsummerer hun. Og det er uden tvivl denne enkelhed – kombineret med en sund dosis mod – der gør hende til en inspirerende figur inden for lokal journalistik i de sociale mediers tidsalder.

Carissa Codel forvandler angreb til latter og minder os brillant om, at et smil kan være det mest kraftfulde våben mod hverdagens grusomhed. Ved at blande humor, selvtillid og oprigtighed gør den unge journalist mere end at underholde internettet: hun inviterer alle til fuldt ud at acceptere deres image og ikke længere lade sig definere af andres blik. Dette er yderligere bevis på, at når man står over for kritik, er den bedste reaktion ofte ... en velfortjent joke.

