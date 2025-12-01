Som 78-årig fascinerer dette "Cabaret"-ikon i en sort kjole

Den amerikanske skuespillerinde og tidligere model Marisa Berenson tryllebandt for nylig fotograferne ved den 22. Marrakech International Film Festival i Marokko. Stjernen fra filmen "Cabaret" beviste, at elegance og tidløshed kan gå hånd i hånd, da hun poserede på den røde løber i et outfit, der var både sofistikeret og moderne.

En bemærkelsesværdig optræden på Marrakech Festivalen

Til denne prestigefyldte begivenhed valgte Marisa Berenson en lang sort kjole med lange ærmer, lavet af et fløjlslignende stof. Hun fuldendte sit look med matchende strømpebukser, sorte pumps pyntet med perler, en sølvkæde og adskillige glitrende ringe. Hendes korte, let krøllede frisure og bordeauxrøde neglelak tilføjede et strejf af sofistikering til ensemblet. Hendes tilstedeværelse på festivalen vakte beundring fra både offentligheden og journalister, et bevis på den vedvarende karisma hos denne ikoniske figur fra 1970'ernes film.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Marisa Schiaparelli Berenson Official (@marisaberensonofficial)

Minder fra "Cabaret", et uventet mesterværk

Marisa Berenson, der især er kendt for sin rolle som Natalia Landauer i Bob Fosses film "Cabaret" (1972), åbnede op om denne afgørende periode i sin karriere. Filmen med Liza Minnelli og Joel Grey i hovedrollerne var et sandt fænomen og vandt 8 Oscars og adskillige priser verden over.

Skuespillerinden Marisa Berenson forklarede, at ingen på det tidspunkt forventede en sådan succes: "Det var uventet, vi var blændede," betroede hun i et interview i 2013. Hun huskede også, at hver scene var en udfordring, hvor Bob Fosse konstant pressede sine skuespillere til deres grænser med sine kunstneriske krav og perfektionisme. Marisa Berenson, der stadig var nybegynder inden for film, blev nomineret til en Golden Globe for sin præstation, hvilket bekræftede hendes status som en stigende stjerne inden for film.

I sidste ende udstråler Marisa Berenson stil og tilstedeværelse. Fra 1930'ernes Berlin, hvor filmen "Cabaret" blev optaget, til Marokkos livlige lys i 2025 beviser skuespillerinden, at charme og kunstnerisk passion ikke kender nogen alder. Hendes karriere, præget af ynde og beslutsomhed, forbliver en kilde til inspiration for alle generationer.