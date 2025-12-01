Kritiseret for sin krop åbner denne tidligere cheerleader op om presset fra sporten

Search here...

Tidligere cheerleader Claire Wolford, kendt for at være en del af de legendariske Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), udtalte sig for nylig på sociale medier efter at have været mål for negative kommentarer om sit udseende. I en video delt på TikTok gav hun en gribende beretning om presset omkring kropsopfattelse i sportens og underholdningens verden.

Tilbage på banen, et øjeblik med stolthed ... og kritik

For første gang i to år vendte Claire Wolford tilbage på banen sammen med det berømte cheerleading-hold og erstattede den skadede Reece Weaver. Hun siger, at hun er "meget stolt" af dette hurtige comeback, men det udløste desværre en bølge af upassende onlinekommentarer rettet mod hendes udseende. "Jeg brugte år på at dømme mig selv og trænede ubarmhjertigt for at passe ind i en bestemt form. I dag er jeg kommet mig over det, og jeg har det så meget bedre med mig selv," betroede hun, med tårer i øjnene.

"Hold op med at kommentere på folks kroppe"

I sin video opfordrer Claire Wolford internetbrugere til at være venlige. Ifølge hende kan kommentarer om udseende have langt dybere konsekvenser, end vi forestiller os: "Man ved aldrig, hvem man sårer. Der er piger, der læser disse ord og begynder at tvivle på sig selv." Hun fortsætter: "Det er simpelthen ikke acceptabelt at kommentere på folks kroppe, gode eller dårlige. Der er så mange flere interessante emner end det."

Claire Wolford, en tidligere dygtig atlet, påpegede, at hendes krop, selvom den ikke lever op til de strengeste standarder, forbliver stærk, sund og i stand til fysiske bedrifter. "Jeg bliver aldrig den tyndeste, men jeg er stærk, atletisk og stolt af, hvad jeg kan udrette."

@clairewolford_

En besked, der blev modtaget med glæde af hendes tidligere holdkammerater

Støttende beskeder strømmede hurtigt ind. Adskillige nuværende og tidligere Dallas Cowboys cheerleaders forsvarede Claire Wolford og understregede vigtigheden af hendes vidnesbyrd. Tidligere medlem Jada McLean roste hende for at tale ud: "Tak fordi du taler om dette. Ord har magt, og nogle ting bør bare ikke siges. Du er smuk både indvendigt og udvendigt." Nuværende cheerleader Charly Barby kaldte hende et "forbillede" og "en stemme for alle dem, der tvivler."

Ved at dele sin oplevelse minder Claire Wolford os om, hvor destruktive konstante sammenligninger og kommentarer om vores kroppe kan være, selv for de mest selvsikre atleter. Hendes oprigtige budskab, gennemsyret af styrke og sårbarhed, giver genlyd langt ud over cheerleading-verdenen: det taler til alle, der ønsker at elske sig selv ubetinget, langt fra de urealistiske standarder, som sociale medier pålægger.

